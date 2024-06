Una vez más, Martha Higareda es tendencia en redes sociales luego de que usuarios se percataron de que Will Smith desmintió una de sus historias, durante su más reciente visita a México para presentar la cinta Bad Boys 4.

Will Smith estuvo de visita en México, donde realizó diversas entrevistas con medios de comunicación y algunas celebridades de internet, entre ellas ‘El Escorpión Dorado’ para su popular programa ‘Escorpión al Volante’.

El príncipe del rap es una de las películas más icónicas de Will Smith, por lo que, en su visita a México, ‘El Escorpión Dorado’ no dejó pasar la oportunidad de ponerle la canción de esta cinta, pero en español.

“Jamás la había escuchado”, reaccionó entre risas Will Smith, reflejando que le había gustado la versión traducida y que era la primera vez que la escuchaba, a pesar de que la cinta se estrenó hace más de 30 años.

La reacción de Will Smith al escuchar esta nueva canción se volvió viral en internet, es entonces donde algunos usuarios recordaron que hace unos meses, en uno de los anecdotarios de La Cotorrita, Martha Higareda había contado que ella le mostró dicha canción al actor extranjero.

Hace un año aproximadamente, Martha Higareda afirmó que tuvo un encuentro con Will Smith y que le cantó la versión en español de El príncipe del rap.

“Fui a casa de un amigo y llegó Will Smith, loquísimo porque nos pusimos a hablar de plantas medicinales, me platicaba su punto de vista y lo que él había experimentado. Me acuerdo de que yo estaba ahí diciendo ‘¡wow!, es él, estoy con el príncipe del rap’. Yo le dije ‘¿te puedo cantar la canción en español?’ y él me dice ‘sí’, estaba botado de la risa”, contó en su momento la actriz.

Usuarios arremetieron contra la actriz de Amarte duele, ya que no es la primera vez que algún actor sale a desmentir una de sus historias, incluso hay quienes la acusan de mitomana.

“Francamente esta mujer necesita ayuda profesional, no es normal tanta mitomanía...”

“No sé a quién creerle más, a Martha Higareda o a mi abuelo con Alzheimer”

“La neta es que sí le creo a la Higareda, igual y en la peda y las plantas medicinales sí se la cantó”. “Bueno, sabrá Dios, no digo que no, pero sí me gustaría saber qué piensa Will”.