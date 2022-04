$!Will Smith ingresa en clínica para tratar el estrés y ansiedad generados a raíz de los Oscar

Lo sucedido en los premios Óscar 2022 será difícil de olvidar, pues Will Smith protagonizó un incómodo momento al abofetear a Chris Rock después de que el humorista hiciera un chiste desagradable sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith , la esposa del actor.

El protagonista de la cinta Rey Richard: Una familia ganadora, con la que se paró llevarse el Óscar por Mejor Actor, fue duramente criticado, aunque también defendido, en redes sociales. Sin embargo, como ya se ha dado a conocer en diferentes medios, su situación en Hollywood ha cambiado y está perdiendo algunos trabajos que tenía pendientes.

La estrella de Hollywood se disculpó por lo sucedido, pero no ha sido suficiente. De hecho, el hermano de Chris Rock respondió al perdón de Will Smith y dijo que no aceptaba sus disculpas, porque habían llegado presumiblemente tarde.

A raíz de todo lo que ha acontecido en la vida del histrión de 53 años, Will Smith ingresó en una clínica de rehabilitación para gestionar el estrés y la ansiedad generada tras lo sucedido en la gala de los premios.

Lo anterior lo ha revelado el diario The Sun, pues Will ha ingresado en una clínica que tiene el propósito de gestionar todo lo que está sucediendo en su vida después de la bofetada que le dio al humorista en los Óscar 2022.

“Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad por los Oscars 2022”.