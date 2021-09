Will Smith llega a Disney con una docuserie para vivir experiencias al límite

Will Smith, a lo largo de su carrera, el actor ha protagonizado gran cantidad de títulos y de diversos géneros. Ahora, el histrión dará un salto y se pasará al género documental que llevará a los fanáticos a vivir una aventura extraordinaria en Disney Plus.

A través de la plataforma de streaming llega una docuserie llamada Welcome to Earth (Bienvenidos a la Tierra) en el que Will Smith aparecerá como conductor. Durante 6 capítulos, el intérprete recorrerá los lugares más remotos del planeta para descubrir diversas maravillas y los secretos que existen.