El actor estadounidense Will Smith parece estar resurgiendo, luego de la desafortunada entrega de los Premios Óscar en la que tuvo un desencuentro con el actor Chris Rock, y es que su nueva película Emancipation, que rodó mucho antes del incidente, está recibiendo buenas críticas.

Emancipation, que se estrenará en diciembre en Apple TV+, trata sobre un esclavo fugitivo que se abre paso a través de los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan.

La dirige Antoine Fuqua y en el reparto destacan Will Smith, Ben Foster, David Denman, Grant Harvey, Steven Ogg, Imani Pullum, Charmaine Bingwa, Aaron Moten, Paul Ben-Victor, Mustafa Shakir, Ronnie Gene Blevins y Jayson Warner Smith.

Primeras reacciones a Emancipation.

“Emancipation es una película poderosa que no solo se basa en nuestra historia, sino que muestra el poder de la resiliencia de nuestra gente. Gracias Will Smith y Antoine Fuqua por contar historias que importan”, publicó en Twitter una de las espectadoras, mientras que otros muchos le pedían a Apple TV+ que le pusiera ya una fecha de estreno, de acuerdo con cinemascomics.com.

“Es una historia poderosa no solo arraigada en nuestra historia, sino también en nuestra resiliencia como pueblo. ¡Gracias Will Smith, Antoine Fuqua y Apple TV plus por contar historias que importan”.

“Nosotros somos una prueba viviente de supervivencia dice Mary Elliott, curadora de la esclavitud americana en el Museo Nacional Smithsonian de Historia y cultura africanas en la proyección de Emancipación”.