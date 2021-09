De acuerdo con Variety fue el propio Will Smith, quien le dio la noticia al joven y novato actor a través de una videollamada con Jabari Banks, para quien este papel será su primer protagónico en televisión.

En el video se puede observar cómo el joven actor quedó sorprendido por la noticia, agradeciendo a Will Smith por esta oportunidad.

“Estoy muy listo para tomarlo, mi papá de hecho me envío el artículo sobre ello, fue como en serio deberías de hacer esto, y yo le dije, papá así no es como funcionan las audiciones, dos meses después, mi agente me llamó y lo supe”, comentó Jabari Banks a Will Smith.