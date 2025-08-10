Willy Chavarría reconoce apropiación de la palabra ‘Oaxaca’ tras colaboración con Adidas

La marca deportiva Adidas y el diseñador Willy Chavarría se encuentran en el centro de una controversia en México. El lanzamiento de las sandalias Oaxaca Slip-On, inspiradas en un diseño tradicional de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, ha desatado acusaciones de apropiación cultural y generado reacciones tanto del gobierno estatal como federal.

El diseñador Willy Chavarría lamentó que las sandalias que elaboró junto con Adidas se hayan “apropiado el nombre” del estado mexicano de Oaxaca, luego de que el gobierno de ese país los acusara de apropiación cultural.

Autoridades locales habían denunciado que el modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria y la compañía deportiva, imita un diseño tradicional de esa región sin autorización de sus auténticos creadores.

“Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”, dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

Chavarría reconoció que el lanzamiento de las sandalias “no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo” que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuna del diseño original, según el gobierno de Oaxaca.

El pueblo de Yalalag “se vio plagiado y (...) sufrió esta apropiación cultural”, afirmó el viernes la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.

“Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca.

Chavarria estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de “glorificar a los criminales” en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

¿Quién es Willy Chavarría?

Más allá de la controversia por su colaboración con Adidas y el modelo Oaxaca Slip-On, Willy Chavarría es un creador con un estilo contundente y un discurso político que ha dejado huella en la moda internacional.

Comenzó su carrera en el diseño trabajando para marcas como Ralph Lauren y Voler, antes de fundar su propia firma en 2015. Su nombre empezó a resonar en la escena de la moda por su estética que fusiona elementos de la cultura chicana, el streetwear y la sastrería de lujo.

Ha participado en pasarelas internacionales como la Semana de la Moda de Nueva York y la Semana de la Moda de París, además de colaborar con firmas globales como K-Swiss, Hummel y Adidas y colaborado con celebridades como Maluma, Becky G, J Balvin, Tokischa, Ozuna, Indya Moore, Paloma Elsesser, Valentina Ferrer, Rauw Alejandro y hasta Madonna y Shakira.