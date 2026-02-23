Winona Ryder se une a la tercera temporada de ‘Wednesday’

Winona Ryder participará en la tercera temporada de Wednesday como estrella invitada, confirmó Netflix, en sus cuentas oficiales en redes sociales.
La actriz volverá a trabajar con Jenna Ortega, Tim Burton y los showrunners Al Gough y Miles Millar, reuniendo a varias de las mentes creativas que han definido el estilo gótico contemporáneo del cine y la televisión, publicó el imparcial.com.
Para Ryder, este proyecto representa un regreso triunfal a Netflix tras su icónico papel como Joyce Byers en Stranger Things, serie que protagonizó durante cinco temporadas.
Aunque los detalles de su personaje en la Academia Nevermore se mantienen en absoluto secreto, su incorporación ya ha desatado teorías entre los fans y una ola de expectativa global.
Tim Burton, quien dirige y produce ejecutivamente la serie, expresó su entusiasmo en un comunicado:
“Estoy muy feliz de que Winona se haya unido a nosotros. Ella encaja perfectamente en este mundo. Me siento afortunado de trabajar con una querida amiga”.
los showrunners Al Gough y Miles Millar no ocultaron su admiración.
“Cuando se trata de marginados (Outcasts), Winona Ryder es la GOAT (la mejor de todos los tiempos)”, recordando que su colaboración con Burton ha dado vida a personajes icónicos del cine.
También se anunció que Eva Green se unirá a la serie como Ofelia, la hermana de Morticia Addams, lo que promete expandir el oscuro y fascinante universo de la familia Addams.
El elenco principal, encabezado por Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez, quien también regresará para continuar la historia basada en los personajes creados por Charles Addams.
La noticia llega tras el enorme éxito de la segunda temporada de Wednesday, estrenada en dos partes en agosto y septiembre de 2025, que se posicionó como la quinta temporada en inglés más vista en la historia de Netflix. La primera temporada aún conserva el récord como la más vista de la plataforma.