Winona Ryder se une a la tercera temporada de ‘Wednesday’

Winona Ryder participará en la tercera temporada de Wednesday como estrella invitada, confirmó Netflix, en sus cuentas oficiales en redes sociales.

La actriz volverá a trabajar con Jenna Ortega, Tim Burton y los showrunners Al Gough y Miles Millar, reuniendo a varias de las mentes creativas que han definido el estilo gótico contemporáneo del cine y la televisión, publicó el imparcial.com.

Para Ryder, este proyecto representa un regreso triunfal a Netflix tras su icónico papel como Joyce Byers en Stranger Things, serie que protagonizó durante cinco temporadas.

Aunque los detalles de su personaje en la Academia Nevermore se mantienen en absoluto secreto, su incorporación ya ha desatado teorías entre los fans y una ola de expectativa global.