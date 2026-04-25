Xavi encabezará inauguración del ‘Mundialito CLN 2026’ en Culiacán

El cantante Xavi será el encargado de encabezar la inauguración del “Mundialito CLN 2026”, evento organizado por el Ayuntamiento de Culiacán que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Dorados.

Según la información difundida en redes sociales por el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, la ceremonia de apertura contará con la presentación musical del joven artista, quien amenizará el inicio de este torneo enfocado en promover el deporte entre niñas, niños y jóvenes.

El acceso al evento será gratuito, con la intención de facilitar la asistencia de familias y aficionados al futbol en un ambiente de convivencia.