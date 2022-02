Ximena Sariñana celebra San Valentín con un cover de Ricky Martin

“’Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’ es de esas canciones que me remiten muchísimo a mi adolescencia. Es para mí del mejor disco de Ricky Martin y además es un disco que escuché varias veces en mi habitación y que independientemente del género por el cual me fui en la adolescencia, ese disco se quedó conmigo eternamente”, compartió.

“Esta canción me parece muy emblemática de mi generación, es una gran canción de amor, entonces cuando me buscaron para hacer un cover de Amazon Original para el mes del Amor y la Amistad, me pareció que era el tema perfecto, es una canción impresionante y me siento muy contenta con la versión que quedó. Es un tributo muy lindo al amor, a Ricky y a los grandes éxitos de pop en español de esa época”.