Ya están en Culiacán Sergio Galindo y Jesús Ochoa, con la obra ‘Fruncidos’

Este martes a las 19:00 horas se presenta en el teatro Pablo de Villavicencio la obra Fruncidos, protagonizada por los actores Sergio Galiendo y Jesús Ochoa, quienes ya están en Culiacán, listos para esta tarde brindar al público una puesta en escena, en la que prometen el público pasará una velada que los llevará de la risa a la nostalgia.
Acompañados por el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, y Rodolfo Arriaga, director de programación, el actor Jesús Ochoa se mostró emocionado por estar de nuevo en Sinaloa, tras 11 años de ausencia.
”Estoy muy agradecido, muy contento de estar en Culiacán, desde hace buen rato no venía, y ya me andaba por venir, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho orgullo presentando esta obra”.
Resaltó, es una obra que no solamente le llega a la gente, sino también a ellos. “Es una selfie teatral”, expresó Jesús Ochoa, mientras que Sergio Galindo añadió que la pieza es un homenaje a la amistad de 50 años entre ambos.
”Sergio y yo siempre nos hemos reconocido como hermanos, y estar acá es una coincidencia y más en este teatro que hemos habitado desde que estábamos chicos, recordando a Liera, tanto para Sergio como para mi presentar esta obra es una alegría”, dijo Ochoa.
La pieza, que llegará también a Mazatlán este 26 y Los Mochis el día 27 de agosto, muestra la amistad de 50 años entre los actores y su historia compartida, intepretando los papeles de El Chato y Melitón, llevando esta obra a escenarios de Sinaloa.
La producción, escrita por Sergio Galindo con la colaboración de Jesús Ochoa, se estrenó en Sonora. Posteriormente realizó giras por Baja California, y ahora llega a Sinaloa gracias a la coordinación de gestiones culturales locales.
Los actores mantienen una trayectoria en la región, impulsada por la creación de un corredor teatral en el Noroeste. Este proyecto unió a compañías de Sonora, Mexicali y Sinaloa para generar público y talentos en el país, fomentando lazos entre las entidades.
La idea de “Fruncidos” detalló Sergio, surgió de las conversaciones con Ochoa sobre su amistad. La obra recurre a la ficción para organizar los recuerdos y experiencias compartidas.
Los nombres de los personajes son los de sus padres: Melitón y Chato Ochoa. También se utilizan los nombres de sus madres para otros papeles, lo que integra elementos personales en la narrativa.
El montaje contó con la dirección de Paulo Sergio Galindo, hijo de Sergio Galindo, y la asistencia de dirección de la hija del actor Jesús Ochoa, por lo que esta colaboración familiar dio un tono entrañable al proyecto.
El texto de la obra utiliza un lenguaje propio de los serranos sonorenses, que incluye un humor particular. Este estilo ha funcionado en las presentaciones previas, y los actores esperan una recepción similar en Sinaloa.
Jesús Ochoa comentó que su motivación para subir al escenario es “seguir haciendo el juego”, describiéndolo como “el mitote”, una forma de jugar. Afirmó la importancia de mantener las raíces y la historia.
En relación con la inteligencia artificial, Sergio Galindo señaló que “Nada puede sustituir a la creatividad a partir del ser humano y de su contacto con otro ser humano”. Explicó que el teatro es profundamente humano y solo puede ser en vivo.
Jesús Ochoa complementó que el espectáculo en vivo se vuelve un lujo. Destacó que en el teatro se percibe cómo cala la obra en el espectador, a diferencia del cine o la televisión, por el contacto directo.
Sergio Galindo también mencionó el proyecto El Mentidero en Hermosillo, un espacio teatral que se rescató de un edificio abandonado del siglo XIX. Este lugar fue el primer colegio de señoritas católico en la ciudad.
La obra Fruncidos se presenta a las 19:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, el costo es de 400 y 500 pesos, aún hay boletos disponibles.