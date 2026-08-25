Ya están en Culiacán Sergio Galindo y Jesús Ochoa, con la obra ‘Fruncidos’

Este martes a las 19:00 horas se presenta en el teatro Pablo de Villavicencio la obra Fruncidos, protagonizada por los actores Sergio Galiendo y Jesús Ochoa, quienes ya están en Culiacán, listos para esta tarde brindar al público una puesta en escena, en la que prometen el público pasará una velada que los llevará de la risa a la nostalgia. Acompañados por el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, y Rodolfo Arriaga, director de programación, el actor Jesús Ochoa se mostró emocionado por estar de nuevo en Sinaloa, tras 11 años de ausencia. ”Estoy muy agradecido, muy contento de estar en Culiacán, desde hace buen rato no venía, y ya me andaba por venir, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho orgullo presentando esta obra”.

Jesús Ochoa.

Resaltó, es una obra que no solamente le llega a la gente, sino también a ellos. “Es una selfie teatral”, expresó Jesús Ochoa, mientras que Sergio Galindo añadió que la pieza es un homenaje a la amistad de 50 años entre ambos. ”Sergio y yo siempre nos hemos reconocido como hermanos, y estar acá es una coincidencia y más en este teatro que hemos habitado desde que estábamos chicos, recordando a Liera, tanto para Sergio como para mi presentar esta obra es una alegría”, dijo Ochoa. La pieza, que llegará también a Mazatlán este 26 y Los Mochis el día 27 de agosto, muestra la amistad de 50 años entre los actores y su historia compartida, intepretando los papeles de El Chato y Melitón, llevando esta obra a escenarios de Sinaloa.

Sergio Galindo y Jesús Ochoa.