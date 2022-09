$!Ya inició el Festival Internacional de Cine de Venecia 2022 en su 79 edición

-Bardo (De Alejandro G. Iñárritu)

-Athena (De Romain Gavras)

-Bones and All (De Luca Gadagnino)

-The Eternal Daughter, de Joanna Hogg

-Beyond the Wall (De Vahid Jalilvand)

-The Banshees of Inisherin (De Martin McDonagh)

-Argentina 1985 (De Santiago Mitre)

-Chiara (De Susanna Nicchiarelli)

-Monica (De Andrea Pallaoro)

-No Bears (De Jafar Panahi)

-All the Beauty and the Bloodshed (De Laura Poitras)

-Un couple (De Frederick Wiseman)

-The Son (De Florian Zeller)

-Les miens Our Ties (De Roschdy Zem)

-Les enfants des autres (De Rebecca Zlotowsk)