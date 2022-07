“No me gustaría estar embarazada, casarme, hacer una fiesta y no poder divertirme con todos”, fueron sus palabras concretas a Los Ángeles Times el año pasado. Ahora la pareja ha dado por fin la sorpresa a todos sus seguidores.

Se conocieron trabajando y muy compenetrados también en el terreno profesional, han seguido trabajando juntos, su último éxito en común ha sido la serie The Power of the dog, que el año pasado les valió a ambos dos nominaciones en la 94 edición de los premios de la Academia estadounidense de cine, mejor actor y mejor actriz.

Sobre la alfombra roja de los premios Kirsten aseguraba estar más emocionada por su marido que por ella misma y aunque no consiguieron llevarse a casa el galardón ambos confesaron que estar nominados juntos era ya para ellos “el gran premio”.