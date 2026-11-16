La llegada de Yahir a Mazatlán no pasó inadvertida. El cantante sonorense ya se encuentra en el puerto y a través de sus redes sociales, compartió un reel publicado por Noroeste sobre la presentación que ofreció Raúl Sandoval en el Teatro Ángela Peralta.

El video muestra momentos del concierto que Raúl Sandoval brindó en el emblemático recinto mazatleco, donde interpretó un repertorio dedicado a la música mexicana y compartió con el público una velada musical.

La publicación de Yahir dio visibilidad al trabajo realizado por Noroeste en la cobertura del espectáculo, al retomar el material audiovisual sobre la actuación de Sandoval.

Por otra parte, la presencia del intérprete en el puerto responde a la invitación de Horacio Palencia, quien adelantó que será uno de los artistas especiales en las actividades relacionadas con la inauguración de sus nuevos proyectos musicales y estudios, HP Studios.

El compositor mazatleco también anunció que ambos han trabajado en nuevas canciones que preparan para lanzar próximamente, por lo que su encuentro no será únicamente una participación como invitados, sino que también tendrá un componente musical.

La celebración coincide con la develación de las estrellas de Horacio Palencia y Banda MS en el Paseo de las Estrellas de Mazatlán, un reconocimiento a sus aportaciones a la música.

A su llegada, algunos mazatlecos aprovecharon para fotografiarse con Yahir en el aeropuerto, imágenes que posteriormente compartieron en redes sociales.

El cantante, quien saltó a la popularidad tras participar en la primera generación de La Academia, ha desarrollado una trayectoria en la música y la actuación. También formó parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, acercándose a nuevas audiencias televisivas.