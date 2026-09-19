Espectáculos
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Reencuentro musical

Yahir y Víctor García, ex compañeros de La Academia, se reunieron en La Casa de los Famosos México

El encuentro televisivo, veinticuatro años después de la final del reality, generó expectación al interpretar éxitos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/09/2026 15:07
19/09/2026 15:07

Víctor García ingresó como invitado especial a La Casa de los Famosos México con el objetivo de amenizar la fiesta de los habitantes y protagonizar un reencuentro con Yahir, su compañero de la primera generación de La Academia. El cantante interpretó su éxito “Otra vez” y puso a bailar a los participantes.

La Academia, un reality show musical lanzado en 2002, catapultó a la fama a ambos artistas. Su final alcanzó 45 puntos de rating, la cifra más alta registrada por TV Azteca en su historia. Desde entonces, Yahir y Víctor García han mantenido una amistad y colaborado en proyectos musicales.

El punto central de la noche llegó cuando Víctor García tomó el micrófono y anunció ante los habitantes su intención de invitar a un amigo a cantar.

“Quiero invitar a un gran amigo a que me acompañe a cantar una canción”, expresó Víctor García, desatando ovaciones entre los presentes. El cantante sonorense Yahir aceptó y subió al escenario entre risas, después de que García lo llamara con humor: “Papá, te comprometí”.

Antes de comenzar a cantar, García le dijo a Yahir: “Te quiero, te quiero. Felicidades a todos”. Yahir respondió con un simple “Vamos”. García le indicó dónde estaba su micrófono y Yahir, en tono de broma, advirtió: “No me acuerdo de la letra, pero...”. García lo tranquilizó: “No te preocupes. Yo estoy contigo”.

La gala del viernes incluyó el duelo por la salvación, seguido de la fiesta nocturna. Según la producción de Endemol y ViX, el cantante entró “a cantar y prender la noche” para los habitantes.

El ingreso del cantante se produjo después de que se definiera el duelo por la salvación, dinámica que ganó Mariana Ochoa tras superar a Ese Pérez y Brianda Deyanara.

Yahir, por su parte, consiguió avanzar a la siguiente semana sin formar parte de la placa de nominados, junto a Gema Garoa y Brianda Deyanara.

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