Yahir y Víctor García, ex compañeros de La Academia, se reunieron en La Casa de los Famosos México

Víctor García ingresó como invitado especial a La Casa de los Famosos México con el objetivo de amenizar la fiesta de los habitantes y protagonizar un reencuentro con Yahir, su compañero de la primera generación de La Academia. El cantante interpretó su éxito “Otra vez” y puso a bailar a los participantes.

La Academia, un reality show musical lanzado en 2002, catapultó a la fama a ambos artistas. Su final alcanzó 45 puntos de rating, la cifra más alta registrada por TV Azteca en su historia. Desde entonces, Yahir y Víctor García han mantenido una amistad y colaborado en proyectos musicales.

El punto central de la noche llegó cuando Víctor García tomó el micrófono y anunció ante los habitantes su intención de invitar a un amigo a cantar.

“Quiero invitar a un gran amigo a que me acompañe a cantar una canción”, expresó Víctor García, desatando ovaciones entre los presentes. El cantante sonorense Yahir aceptó y subió al escenario entre risas, después de que García lo llamara con humor: “Papá, te comprometí”.

Antes de comenzar a cantar, García le dijo a Yahir: “Te quiero, te quiero. Felicidades a todos”. Yahir respondió con un simple “Vamos”. García le indicó dónde estaba su micrófono y Yahir, en tono de broma, advirtió: “No me acuerdo de la letra, pero...”. García lo tranquilizó: “No te preocupes. Yo estoy contigo”.

La gala del viernes incluyó el duelo por la salvación, seguido de la fiesta nocturna. Según la producción de Endemol y ViX, el cantante entró “a cantar y prender la noche” para los habitantes.

El ingreso del cantante se produjo después de que se definiera el duelo por la salvación, dinámica que ganó Mariana Ochoa tras superar a Ese Pérez y Brianda Deyanara.

Yahir, por su parte, consiguió avanzar a la siguiente semana sin formar parte de la placa de nominados, junto a Gema Garoa y Brianda Deyanara.