Yalitza Aparicio, Tenoch Huerta y Fátima Molina contra el racismo en México

Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura. #PoderPrieto #DondeHayPrieturaHaySabrosura Somos muchos los que estamos orgullosos de nuestro color de piel. pic.twitter.com/dVYF6SKrUj

A pesar de las buenas intenciones que los talentos mexicanos tienen por resaltar un problema que está dentro de nuestra sociedad, algunos usuarios de Instagram criticaron que sea un tema recurrente en ellos. Tal fue el caso de la actriz oaxaqueña de 27 años, pues en su publicación de Twitter recibió comentarios negativos.

“¿Por qué están traumados con el color de piel?, igual soy moreno y no ando de víctima por el mundo”, “¿Y por qué has permitido que te blanqueen para revistas o campañas publicitarias?, eso no muestra mucho orgullo”, “Además de victimizarte, ¿Qué talento tienes?”, “En el mundo hispano a nadie le importaba el color de piel, esos son traumas importados de los gringos”, escribieron los usuarios de la plataforma.