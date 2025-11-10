Yalitza Aparicio y Guillermo del Toro se encuentran en el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles

El director Guillermo del Toro y la actriz Yalitza Aparicio sorprendieron con una emotiva fotografía juntos durante el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (GLAFF) 2025, donde la intérprete de Roma fue reconocida con el Premio Árbol de la Vida Trailblazer Award.

El encuentro entre los artistas se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, porque ambos representan una de las etapas más exitosas y diversas del cine mexicano contemporáneo.

Yalitza Aparicio compartió en Instagram una serie de fotografías de la ceremonia en las que se le ve sonriente junto a Del Toro.

El galardón que recibió Aparicio reconoce a las figuras que han tenido un impacto duradero en el cine, el entretenimiento y la cultura, según el sitio oficial del evento. Este premio se inspira en el tradicional Árbol de la Vida mexicano, una escultura artesanal hecha de barro que representa la conexión cultural, la tradición y la belleza de la narración.

Además de Yalitza Aparicio, el compositor Alexandre Desplat, colaborador frecuente de Guillermo del Toro, también fue reconocido con el mismo premio durante esta edición del festival.

El homenaje a la actriz oaxaqueña se llevó a cabo en una ceremonia íntima, donde se destacó su trayectoria desde su debut en “Roma”, de Alfonso Cuarón, hasta su labor como embajadora de la UNESCO y promotora de la diversidad cultural, señala elimparcial.com.

El encuentro entre Del Toro y Aparicio se dio en el marco de la inauguración del GuadaLAjara Film Festival 2025, celebrado en el United Artist Theatre de Los Ángeles, California.

Guillermo del Toro fue uno de los invitados de honor y encargado de abrir el festival, presentando su más reciente película “Frankenstein”.

La proyección de la cinta coincidió con la ceremonia de premiación donde Aparicio recibió su reconocimiento. Durante la noche, los artistas compartieron un cálido saludo y posaron juntos, dando pie a una de las imágenes más comentadas del evento.

La fotografía de Del Toro y Aparicio juntos rápidamente se volvió viral, generando comentarios de orgullo entre los seguidores del cine mexicano. Muchos destacaron la trayectoria de ambos artistas y cómo sus caminos representan la diversidad, creatividad y proyección internacional del talento nacional.

El encuentro también coincidió con la presencia de otras figuras mexicanas que destacaron en el festival, como la actriz y directora Mayra Hermosillo, quien presentó su nueva película Vainilla y participó en una sesión de preguntas y respuestas junto al público y al propio Del Toro.

El Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles se ha convertido en uno de los escaparates más importantes para la promoción del cine latinoamericano en Estados Unidos.

La edición 2025 destacó por la presencia de grandes figuras, entre ellas Guillermo del Toro, Yalitza Aparicio, Mayra Hermosillo y Alexandre Desplat, consolidando la proyección internacional del talento mexicano.