‘Yo era poesía’, el nuevo tema que lanza Alejandro Sanz, junto a Edén Muñoz

La canción fue compuesta por ambos artistas durante una sesión improvisada en la residencia de Sanz en Miami Beach, donde, con el acompañamiento de Richi López en la producción, trabajaron en la letra y música del tema, informaron los representantes de Sanz.

El artista español Alejandro Sanz lanzó su nuevo sencillo Yo era poesía , una colaboración junto al cantautor y productor mexicano Edén Muñoz, tema producido por Richi López que combina la propuesta musical del intérprete madrileño con elementos de la tradición mexicana como el acordeón.

“Qué bonito sentir que, entre todxs, seguimos reivindicando la poesía: la que se escribe, la que se canta y la que consigue poner palabras a lo que sentimos. Os dejamos un pedacito de lo que fue grabar el video de #YoEraPoesía con @EdenMunoz .

“Gracias por sumarte a esta historia, cuando hay talento, cariño y muchas risas de por medio, todo fluye de otra manera. Gracias a todo el equipo que estuvo detrás, cuidando cada detalle y haciendo que todo fuera tan fácil. Y gracias a vosotrxs por escucharla, compartirla y seguir haciéndole sitio a los versos”, escribió Sanz

Yo era poesía también incluye una adaptación contemporánea de las conocidas rimas del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, como parte de la propuesta lírica de la canción, detalla elcomercio.pe

El videoclip del sencillo fue grabado en Madrid durante junio y estuvo dirigido por Gus Carballo, quien desarrolló una propuesta audiovisual de estética minimalista, centrada en la interpretación de ambos artistas y el uso de tecnología digital.

Eden Muñoz destacó la experiencia de trabajar junto a Sanz y señaló que la colaboración representó una de las experiencias más bonitas de su trayectoria profesional, al resaltar la importancia de coincidir, conectar y compartir el arte.