Yolanda Andrade confiesa que tuvo depresión

La actriz y conductora Yolanda Andrade sigue enfrentando complicaciones de salud que han afectado su movilidad, visión y capacidad de comunicación, por consecuencia sus actividades laborales.

En una conversación con el periodista Felipe Osuna, la sinaloense reveló que viajará a Estados Unidos para realizarse estudios médicos que permitan identificar el origen de sus síntomas y determinar un tratamiento adecuado.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacer un chequeo porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también un problema de habla y motriz”, explicó la presentadora del programa Montse & Joe.

La actriz, de 52 años, compartió con el comunicador que estos problemas surgieron de manera repentina y describió los síntomas que ha experimentado, de acuerdo con publicación de elimparcial.com

“Eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión. (...) Y se me caía el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar”, señaló.

La artista dijo que regresar a su trabajo le ha servido como un estímulo para enfrentar su situación, aunque reconoció que también ha representado un desafío para su recuperación.

“Y aun así hacía los programas que me motivaban en esos momentos, acabo de hacer unos que la verdad me troné”, expresó.

Fue el 17 de abril de 2023 cuando la artista fue hospitalizada debido a un grave sangrado estomacal, vómito y diarrea. Se dijo que tenía un aneurisma cerebral que, además, le había afectado el ojo. El 5 de junio, Yolanda mostró dificultades para hablar mientras conducía su programa de televisión, lo que la llevó a depender de un pizarrón para comunicarse.

Recientemente, Andrade experimentó una recaída en su salud después de grabar tres episodios del programa Montse & Joe. A su salida, apenas pudo dirigir algunas palabras a los reporteros presentes.

“Los quiero demasiado”, expresó con dificultad antes de retirarse.

“Por favor, discúlpenme muchachos, me siento un poco cansada, y es un día largo, perdón, los quiero mucho”.

La falta de una recuperación completa la ha llevado a buscar la opinión de otros especialistas para obtener un diagnóstico más preciso.

El fin de semana, Andrade compartió un momento de tranquilidad en sus redes sociales. En un video publicado en sus historias de Instagram, se le observó a bordo de un avión, leyendo una revista que destacaba a la actriz Salma Hayek. Con lentes oscuros para proteger su visión, la conductora dio un mensaje alentador a quienes siguen de cerca su proceso de recuperación.