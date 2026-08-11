Yolanda Andrade reaparece en redes y habla de su salud: ‘Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no’

Yolanda Andrade reapareció públicamente en una transmisión en vivo en Instagram, donde habló sobre su estado de salud y el proceso que ha enfrentado durante los últimos meses.

La conductora reveló que vive con un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), además de una neuralgia del trigémino, padecimientos que, según explicó, han provocado importantes afectaciones físicas y un desgaste considerable.

Durante la transmisión, la sinaloense describió algunas de las dificultades que enfrenta diariamente, entre ellas problemas de movilidad, pérdida de fuerza muscular, dolores intensos, molestias en los hombros y resequedad en la boca.

“Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no. El cuerpo es un estuche, la mente no”, expresó la presentadora, quien también reflexionó sobre la manera en que un diagnóstico médico no debe definir a una persona.

“Un diagnóstico es un diagnóstico, no es lo que eres tú”, afirmó.

Durante la transmisión, Yolanda Andrade reconoció que cuidar a una persona enferma también puede representar un proceso emocional y físicamente agotador, por lo que pidió paciencia y comprensión hacia quienes enfrentan estas situaciones.

“Si tienes un familiar que está enfermo, tenle paciencia”, señaló.

A raíz de su diagnóstico, dijo, ha conocido personas, algunas de ellas jóvenes, que atraviesan por la misma enfermedad y ha sido difícil observar cómo algunos pacientes presentan mejorías mientras que otros continúan deteriorándose.

La conductora hizo un llamado al público y a los medios de comunicación a informarse sobre la ELA antes de emitir comentarios o especulaciones sobre quienes viven con esta enfermedad.

“Investiga lo que es ELA. Investígalo antes de hablar de alguien. Investiga”, pidió.

A pesar de la seriedad del tema, la presentadora conservó durante algunos momentos su característico sentido del humor y se mostró agradecida por las muestras de cariño que ha recibido durante este periodo.

Durante la transmisión, Yolanda también reflexionó sobre la madurez, las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida y la manera en que ha decidido enfrentar esta nueva etapa.

Reconoció que saber que la ELA no tiene cura representa uno de los aspectos más difíciles de su diagnóstico, pero aseguró que mantiene la voluntad de aprovechar el tiempo y compartir las historias que todavía tiene pendientes.

“Háblate bonito, quiérete, dítelo... La vida es un juego. Tú decides cómo jugarlo”, expresó.

Finalmente, Andrade aseguró que desea seguir comunicándose con sus seguidores y contar algunas de las historias de su vida “antes de que se le acabe la voz”, pues a pesar de que su cuerpo enfrenta importantes limitaciones, mantiene intactas sus ganas de expresarse y de mantenerse cercana al público.