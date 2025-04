Yolanda Andrade reaparece tras rumores sobre su estado de salud

La conductora ha sufrido altibajos en su estado de salud en los últimos dos años.

Todo comenzó cuando presentó intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz, principalmente en uno de sus ojos, por lo que se sometió a diversos análisis clínicos para saber su padecimiento.

El primer diagnóstico que recibió fue aneurisma cerebral y se sometió a tratamiento; no obstante, los malestares continuaron, incluso se sumaron dificultades para poder hablar con normalidad.

Derivado de esta situación, solicitó una segunda opinión y los análisis habrían arrojado esclerosis múltiple. Fue el productor Enrique Gou quien reveló esta información en un encuentro con medios.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso (...) Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, declaró.

Las declaraciones de Gou molestaron a Yolanda Andrade, quien no dudó en reclamarle:

“No puedo creer que este señor dijera eso, no puedo creer que a su edad, no quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pe** (...) Si ese señor me habló y a parte que falta de caballerosidad, a parte no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, no se me hizo correcto”, dijo para De Primera Mano.

Tras lo sucedido, Enrique Gou se disculpó públicamente, pero expuso el audio que habría recibido por parte de Yolanda Andrade, en donde le informa que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”, se escucha a la conductora.