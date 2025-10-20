Yolanda Andrade regresa a trabajar y graba ‘Montse & Joe’ tras grave crisis de salud

Luego de sufrir una grave crisis de salud que orilló a la conductora de televisión Yolanda Andrade a retirarse temporalmente del trabajo y concentrarse en su salud, volverá a la televisión, de acuerdo con información compartida por la conductora Martha Figueroa en su canal de YouTube.

La también actriz originaria de Sinaloa habría regresado a grabar a Televisa, el programa que comparte con Monserrat Oliver ‘Montse & Joe’.

Después de varios meses alejada de la televisión por una delicada crisis de salud, Yolanda Andrade finalmente regresó a grabar el programa Montse & Joe, donde comparte la conducción con su amiga Montserrat Oliver, señala milenio.com.

La noticia fue revelada por la periodista Martha Figueroa en su canal de YouTube, dentro del programa Así se hacen los chismes, donde celebró la recuperación de la conductora.

“Me enteré de una cosa que me dio muchísimo gusto: resulta que ya regresó Yolanda Andrade, ya grabó un programa de Montse y Joe, y la próxima semana grabará otro más. O sea, de poco a poco va ir integrándose. Ya volvió Yolanda y está casi como nueva”, comentó Figueroa.

De acuerdo con la información, el episodio de su regreso se transmitirá el 21 de octubre a través de Unicable, donde los seguidores de la también actriz podrán verla nuevamente en pantalla.

Yolanda Andrade había permanecido fuera del ojo público durante meses, luego de enfrentar serios problemas de salud que incluso la llevaron al hospital. Su regreso marca un momento importante tanto para ella como para los fans que la han acompañado durante su recuperación.

El público espera con emoción verla nuevamente al frente de Montse & Joe, uno de los programas más queridos de Unicable por su estilo relajado y las confidencias que surgen entre las conductoras y sus invitados.