Yolanda Andrade reúne elenco original de ‘Netas Divinas’

Yolanda Andrade se reunió con gran parte de las presentadoras del programa Netas Divinas de Unicable y compartió a través de su cuenta personal de Instagram una serie de videos junto a Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo, Gloria Calzada e Isabela Lascurain.

“Oigan, estamos todas las netas, qué emoción, y esto fue porque la Yolanda lo pidió específicamente”, menciona Isabel Lascurain, sobre el reencuentro.

Andrade respondió: “Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”.

La presentadora y actriz aseguró que fue un proyecto inolvidable en el que sabían lo que alguna estaba pasando con la mínima interacción, además fue un éxito rotundo.

“Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo”, agregó.

Resaltó el impacto que tuvo el proyecto en el público, pues hasta la fecha sigue siendo recordado y aprovechó para recordar la edad que tenían los hijos de una de sus compañeras y lanzar una broma.

“Y el Joss (hijo de Lascuráin) estaba chiquito, era un bebé y no tenía pelícanos en el alambre. Ahora el niño ya tiene un tumor entre las dos piernas”, dijo fiel a su estilo.