Yolanda Andrade reúne elenco original de ‘Netas Divinas’

Yolanda Andrade se reunió con gran parte de las presentadoras del programa Netas Divinas de Unicable y compartió a través de su cuenta personal de Instagram una serie de videos junto a Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo, Gloria Calzada e Isabela Lascurain.
“Oigan, estamos todas las netas, qué emoción, y esto fue porque la Yolanda lo pidió específicamente”, menciona Isabel Lascurain, sobre el reencuentro.
Andrade respondió: “Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”.
La presentadora y actriz aseguró que fue un proyecto inolvidable en el que sabían lo que alguna estaba pasando con la mínima interacción, además fue un éxito rotundo.
“Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo”, agregó.
Resaltó el impacto que tuvo el proyecto en el público, pues hasta la fecha sigue siendo recordado y aprovechó para recordar la edad que tenían los hijos de una de sus compañeras y lanzar una broma.
“Y el Joss (hijo de Lascuráin) estaba chiquito, era un bebé y no tenía pelícanos en el alambre. Ahora el niño ya tiene un tumor entre las dos piernas”, dijo fiel a su estilo.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Isabel Lascurain (@isabel_lascurain)
Una publicación compartida por Isabel Lascurain (@isabel_lascurain)
Su breve anécdota desató las risas de sus compañeras, tal y como ocurría años atrás cuando todas se reunían para la grabación del programa, de acuerdo con infobae.com.
La reaparición de Yolanda Andrade junto con sus excompañeras de Netas Divinas ocurre tan solo un mes después de que la presentadora se sincera sobre su estado de salud.
En diciembre de 2025 se dio a conocer que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa.
De acuerdo con sus propias palabras, ésta le ha provocado periodos de fatiga crónica, dificultades para moverse, hablar, abrir los ojos y hasta para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, resaltó que la enfermedad presenta fluctuaciones: hay días en los que se siente relativamente bien y otros en los que está muy mal y requiere hospitalización o cuidados especiales en casa.