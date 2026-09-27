Yolanda Andrade revela deseo de usar costosa camisa negra en su despedida

Yolanda Andrade reveló su deseo póstumo de usar una costosa camisa negra que atesora, anécdota compartida con Montserrat Oliver en “Montse & Joe”, semanas después de la compra de un nicho cerca de la Basílica de Guadalupe.

La conductora, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), revivió en el programa televisivo la historia detrás de la prenda que guarda desde hace años y que, entre risas, pidió reservar para cuando llegue el momento de su partida.

Este comentario surge después de que trascendiera la adquisición de un nicho por parte de Andrade cerca de la Basílica de Guadalupe.

La conversación sobre el tema ocurrió durante una emisión de “Montse & Joe”. Yolanda Andrade contó que, mientras organizaba sus pertenencias, encontró la camisa negra que tenía guardada en el clóset.

“Encontré mi camisa que me vas a poner en la caja”, expresó la conductora, provocando la reacción inmediata de su compañera Montserrat Oliver, quien le pidió que dejara de hablar del tema.

“Cállate”, respondió Oliver. Luego explicó que ambas solían bromear porque Andrade usaba con frecuencia la prenda. “Es que siempre nos reíamos porque no se la quitaba. Una camisa que le encanta negra”, contó Montserrat Oliver durante el programa.

Andrade confirmó el color de la prenda y aclaró que no es una compra reciente. “Una camisa negra”, afirmó. Oliver recordó las ocasiones en que su amiga mencionaba qué quería que hicieran con ella después de morir.

“Y entonces siempre me decía: ‘Cuando me muera me vas a poner esta en la caja’. Y yo: ‘Ay, no lo dudo’”, relató Montserrat Oliver sobre las conversaciones con Andrade.

Yolanda Andrade decidió contar el origen de la prenda. Explicó que la compró durante una visita a una tienda junto con Montserrat Oliver. “Pero espérense la historia. Vamos a una tienda. Entonces yo agarro la camisa y me dice la Montse: ‘Una camisa negra y ve lo que cuesta, estás loca’”, recordó Andrade.

La conductora no reveló el costo exacto de la camisa. Sin embargo, sostuvo que el precio provocó la reacción de su compañera, quien insistía en que se trataba de una compra cara.