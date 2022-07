$!Yolanda Andrade revela que dejó las telenovelas por su noviazgo con Montserrat Oliver

“Hace años que no trabajo y, ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie”, apuntó Yolanda.

Montserrat Oliver no se quedó callada ante la situación y señaló: “Por mi culpa, todo es mi culpa, está bien”.

Cabe recordar que a inicios de los 2000, Montserrat habló por primera vez de cómo surgió su romance con Yolanda Andrade para el programa de Youtube de Jorge El Burro Van Rankin.

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora. Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, apuntó en ese entonces la conductora.

“Me enamoro de Yolanda, decía yo “¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pin... vieja si no me gustan las mujeres? Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué p..., ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas...”, recordó.

Sin embargo continuó su relación con la también actriz de telenovelas como Las secretas intenciones, misma que duró diez años, aunque al principio seguía teniendo “sus dudas” el amor que sentía entonces por Yolanda la animó a continuar en la relación.

“Pero aún así, porque corté con Yolanda también, yo tenía mis dudas, decía: ‘¿Cómo puede ser posible que estoy aquí y no he tenido nada que ver con un hombre? No puede ser, si a mí siempre me gustaron, ¿me explico?’. Yo tenía muchas dudas, de hecho si alguna vez me movió el tapete alguien, era un hombre e hice sufrir a Yolanda, según en qué momentos también, pero también Yolanda probó de todo”, añadió la famosa.