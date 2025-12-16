Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital

La conductora Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia en los últimos días, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano.

La noticia llega pocas semanas después de su regreso al programa Montse y Joe, donde compartió con el público la complejidad de su diagnóstico y la transformación que ha experimentado desde el inicio de su enfermedad, señala infoabe.com.

De acuerdo con lo revelado por Gustavo Adolfo Infante, Yolanda Andrade permanece internada desde hace varios días debido a una recaída relacionada con su padecimiento.

El periodista informó que Andrade se encuentra hospitalizada, desde hace un par de días y fue por una recaída de su enfermedad, aunque no se sabe información sobre el hospital en el que se encuentra ni de la gravedad de su estado.

“No sabemos si está grave o no está grave, pero es lo que sabemos, es lo que ha llegado hasta nuestra redacción... esperemos que esté bien Yolanda, que la libre y que salga adelante”.

Tanto la hermana de la conductora como la productora del programa Montse y Joe no han respondido a las solicitudes de información, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su situación.

El diagnóstico de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención desde agosto pasado, cuando la conductora reveló públicamente que enfrenta dos enfermedades incurables, entre ellas la esclerosis múltiple, una afección autoinmunitaria que compromete el cerebro y la médula espinal.

En declaraciones recogidas por el productor Enrique Gou, se confirmó que la esclerosis múltiple es uno de los padecimientos que afectan a Andrade. Incluso la propia Andrade lo declaró.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”.

En ese momento, compartió que los médicos le advirtieron que su expectativa de vida podría no superar los cinco años.