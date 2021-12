“Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te vio Ainara y yo hice más grande tu herida y tu dolor”.

“Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcohólica no puede dar su consentimiento ”.

YosStop reconoció que usó una palabra machista en su contra y que se burló de su cuerpo.

Pidió perdón por ello y deseó que todas las mujeres pueden vivir libres de juicios por su cuerpo.

“Te llamé pu... por subir fotos de tu cuerpo en tus redes sociales y me burlé de tu aspecto físico, ahora entiendo que es tu cuerpo y que nadie debe decidir qué hacer o no hacer con él y calificarlo. Ojalá todas las mujeres pueden sentirse cómodas con sus cuerpos sin que nadie las juzgue ni las insulte. Te pido perdón por esto y les pido una sincera disculpa a todas las personas que pude haber ofendido ”, aseguró.

“Sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hechos ni el contexto, me atreví a calificar los que te había pasado la noche del 25 de mayo del 2018. Dije que te vendiste por cigarros, que era una prostituta, una pendeja, cosas por sentadas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía alguna y no me puse a pensar en lo que podría haber haber detrás”.