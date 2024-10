El Centro de Usos Múltiples se llenó de contemporáneos que cantaron de principio a fin con la veracruzana, que cómo se había anunciado llegó con todo su equipo de músicos y bailarines para deleitar con su talento a los mazatlecos.

“Que privilegio estar con ustedes esta noche tan especial, muchas, muchas gracias, es un placer estar con ustedes, estoy muy emocionada porque hace un buen tiempo no venía solita, obviamente me decía mucha gente ‘no vayas Yuri’, me decían muchas amigas artistas que cómo me atrevía a venir, y yo dije bueno a lo mejor esos artistas no están protegidas por él mero, mero”, expresó la artista a su arribo al escenario, lo que arrancó los aplausos de los presentes.

Esto debido a que comentó que hubo muchos colegas que le dijeron que para que se presentaba aquí, que había mucha violencia.

“Y cuando tu crees en él, está el Todopoderoso que te pueda proteger, y cuando estás bajo sus alas te protege, será porque es el mero, mero, ¿verdad?; se que hay muchos artistas que han cancelado por miedo, por muchas cosas, pero ellos no conocen bien al que nos cuida y que nos da esa fuerza y esa fe de decir que ‘Todo lo puedo en él que me protege’, esta es una noche de fiesta, para eso estamos los artistas para entretener, para llevarles alegrías y esperanza de que no todo se ha acabado, así que disfruten, y gracias”, dijo al momento que se dejó escuchar la canción Añoranza.

Desde el momento en que llegó al escenario, el ambiente se impregnó de energía y entusiasmo. Los seguidores de la cantante desde el inicio no quisieron perder la oportunidad de disfrutar de la icónica cantante en vivo.Entre gritos y aplausos fue recibida la estrella de la noche, ya que cuando Yuri hizo su aparición, la multitud estalló al recordar sus clásicos hits.

Con cambios de vestuario y deslumbrantes performances, demostró por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas de México. Su voz potente y emotiva llenó el lugar, envolviendo a los asistentes en una experiencia musical única e inolvidable ya que hizo un gran recorrido musical que abarcó desde la época de los 80 hasta los 90 y la actualidad.

La cantante con su característico estilo y su buen humor estuvo durante la velada interactuando con el público, que entre canción y canción le aplaudía y cantaba al unísono con ella. Un espectáculo que estuvo lleno de baile, luces, proyecciones, efectos visuales de vanguardia, y carisma fue el que brindó la cantante que emocionó a su público con su repertorio.

Melodías como Añoranzas, Dame un beso, Déjala, Ya no vives en mi, El espejo, Este amor ya no se toca, Es ella más que yo, Euforia, Cuando baja la marea, La maldita primavera, entre otras, se dejaron escuchar.

En la velada, la cantante también cantó acompañada por el Mariachi Juvenil de Mazatlán con lo que llegaron las melodías, Costumbre, Fue un placer conocerte y Llorar, en un homenaje que le hizo a Juan Gabriel y Joan Sebastián, autores de dichas melodías.

En sí, esa noche los asistentes cantaron y bailaron junto a la estrella veracruzana, creando una atmósfera mágica y vibrante en el recinto.

Imitador sube al escenario

En la velada, Andrés Quiroz, quien se llama El transformista, subió a cantar con Yuri, y entonaron la canción Cuando baja la marea.

Cierre movido

El cierre del espectáculo Yuri puso a cantar y bailar a los ahí presentes con un popurrí que incluyó un performance de batucada con canciones de Hombres al borde de un ataque de celos, La bomba, El apagón, Conga, entre otras.