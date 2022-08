$!Yuridia celebra que ganó ‘La Voz’ con Fátima Elizondo

Yuridia también agradeció a sus compañeros coaches que formaron parte del proyecto, Joss Favela, Ha-Ash y David Bisbal.

“Y felicidades a todos en el equipo de mis compañeros que estuvieron constantemente luchando y dándolo todo, no sabía a quién amar más. Extrañaré bien duro a mi bebito fiu fiu yoselito, las jach (Ha-Ash), David (Bisbal) por hacerme reír hasta que me diera un micro infarto. Gracias a todos los que votaron por Fátima, esto no lo vi venir”.