Yuridia comparte el momento en que Lolita Cortés le ‘leyó’ las cartas

Yuridia compartió con sus seguidores un vistazo al encuentro que protagonizó con Lolita Cortés, a quien invitó a participar en uno de sus conciertos y quien, en esta ocasión, le “leyó” las cartas en un momento que la cantante calificó como especial.

A través de sus redes sociales, la intérprete originaria de Hermosillo, Sonora, publicó un video con imágenes del detrás de cámaras de la grabación y acompañó la publicación con un mensaje dirigido a Cortés.

“Graciaaasss LOLITA CORTES @soylolacortes !!! Este día fue el más top de mi historia!”, escribió Yuridia en su cuenta de Instagram.

En el material también se observa a Lolita Cortés durante la dinámica de lectura de cartas, un momento que fue compartido por la cantante con sus seguidores y que rápidamente comenzó a generar reacciones.

La publicación fue realizada recientemente y de acuerdo con el registro señalado al momento de la consulta, el video había alcanzado alrededor de 2 mil 600 reproducciones a tan solo 17 minutos de haber sido compartido.

El encuentro tiene además un antecedente particular. De acuerdo con información publicada por Infobae, Lolita Cortés contó en una entrevista a un medio de comunicación que fue Yuridia quien la buscó personalmente para proponerle participar en el proyecto.

El acercamiento representa un reencuentro entre ambas después de más de dos décadas, luego de la etapa de Yuridia en La Academia, cuando Cortés formaba parte del panel de jueces del programa.

La actriz explicó que durante años no habían tenido una oportunidad real de hablar y conocerse fuera de aquel contexto televisivo.

Ahora, Yuridia vuelve a mostrar parte de aquella experiencia desde otra perspectiva, al compartir el detrás de cámaras de la lectura de cartas y destacar públicamente el significado que tuvo para ella el encuentro con Cortés.

La publicación se suma a los contenidos que la cantante ha compartido alrededor de esta etapa de su carrera, en la que también ha llevado su música a grandes escenarios del País.

Un reencuentro que salda cuentas con el pasado

El reencuentro entre Yuridia y Lolita Cortés tiene como antecedente su relación durante la cuarta generación de La Academia, en 2005, cuando Yuridia era una de las alumnas del reality y Cortés formaba parte del panel de críticos.

Durante aquella etapa, la cantante recibió comentarios y críticas severas por parte de Cortés, situación que quedó en la memoria de los seguidores del programa y que, con el paso de los años, ambas han podido abordar desde otra perspectiva.

Yuridia llegó a la final de esa generación y obtuvo el segundo lugar, y dos décadas después, Cortés apareció en uno de los conciertos de Yuridia, donde ambas retomaron aquella historia desde un tono más cercano.

El encuentro dio pie a que la cantante compartiera ahora el detrás de cámaras, incluida la lectura de cartas que le realizó Cortés.