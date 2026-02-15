Yuridia conquista Mazatlán y se corona como la nueva reina del regional mexicano

“Buenas noches, Mazatlán, Sinaloa, ¿listos para cantar conmigo?”— saludó la cantante Yuridia al presentarse en la coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, Anahí I, provocando una ola de gritos y aplausos.

El público no tardó en demostrarle su cariño. En medio del concierto, Yuridia leyó un mensaje en una pancarta que decía: “Yuridia te traje coricos”. Entre risas respondió: “¿Me los puedes entregar ya, si quieres?”. También recibió un bote de cerveza Pacífico al que dio un trago, gesto que fue celebrado por los asistentes.

La velada continuó con “Él lo tiene todo”, pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando interpretó “Como yo nadie te ha amado”, canción que fue coreada a todo pulmón.

Cuatro bailarines la acompañaron en el escenario durante “Ya es muy tarde”, aportando energía y dinamismo al espectáculo. Desde lo alto de su trono, Anahí I, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, siguió cada canción, cantando y disfrutando el concierto.

El pianista del grupo ofreció un solo musical que permitió a Yuridia cambiar su atuendo negro por un vestido blanco. Con esta nueva imagen regresó para interpretar “Lo que son las cosas” y “Ahora entendí”.

La emoción se desbordó con “Ya te olvidé”, uno de los primeros éxitos de su carrera, mientras que las luces de los celulares iluminaron el lugar durante la interpretación de “Ángel”, su primer gran éxito.

La noche también tuvo un momento especial cuando recordó a Chalino Sánchez con “Alma enamorada”. “¡Arriba Chalino!”, exclamó.

En la recta final del concierto, Yuridia se permitió jugar con los géneros y sorprender. Regaló una nueva versión de “La maldita primavera” al ritmo de tuba y acordeón, llevando el clásico romántico a terrenos más cercanos al regional mexicano. El público respondió con palmas y gritos, celebrando esa fusión que confirmó su versatilidad.

La cantante también rindió homenaje a Marisela al interpretar “Enamorada y herida”, tema que despertó la nostalgia entre los asistentes. La ovación fue inmediata, como si cada verso conectara con historias personales guardadas en la memoria colectiva.

La intensidad subió con “Besos y copas”, donde la pasión se desbordó tanto en el escenario como entre el público. Yuridia se adueñó del momento con esa voz potente que la ha convertido, para muchos, en la nueva reina del regional mexicano.

Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando presentó “Así fue” de Juan Gabriel. “Voy a cantar una de Juanga, pero no lloremos”, dijo entre sonrisas. Fue imposible. Las primeras notas bastaron para que más de uno se llevara la mano al corazón y cantara con el alma.

Para la última parte del show apareció un mariachi que vistió de gala el escenario. Entre trompetas y guitarrones, Yuridia interpretó “Sin llorar” y “Qué agonía”, éxito que comparte con Ángela Aguilar.

Entre bromas con el público y respuestas directas, se dejó ver natural, sumada a la fuerza con la que ha abrazado el regional mexicano, que para muchos la confirma como la nueva reina del género.