Yuridia cura el desamor con ‘Bajón Emocional’ de la mano de Edén Muñoz

La vulnerabilidad convertida en arte es la apuesta con la que Yuridia regresa a la escena musical tras presentar su nuevo sencillo titulado “Bajón Emocional”.

Para este lanzamiento, la sonorense vuelve a cobijarse bajo la impecable producción del cantautor sinaloense Edén Muñoz, con lo que consolida una de las mancuernas más exitosas e importantes del regional mexicano actual.

La complicidad entre ambos creadores no es nueva ya se había probado con gran éxito en temas previos como “Me Hace Tanto Bien” y “Mi Eterno Amor Secreto”.

En esta nueva canción, el nacido en Los Mochis, no solo funge como el guía detrás de la consola en la dirección y realización musical, sino que además impregna su sello característico al ejecutar el acordeón, dándole esa atmósfera íntima y melancólica que exige la interpretación de la ex académica.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del sencillo, el equipo técnico de Edén Muñoz se complementó con Sergio Vargas Medina en la mezcla y Luis F. Herrera a cargo de la masterización general, logrando un sonido limpio y profundo que resalta los matices vocales de la cantante.

Un himno de resiliencia y desamor

Fiel al estilo interpretativo de Yuridia, la pieza retrata con crudeza la ansiedad, la soledad y el dolor que devienen tras una ruptura amorosa.

A través de su letra, describe las noches de insomnio y la fatiga emocional de fingir que todo marcha bien.

El mensaje central de la canción rescata la dignidad y la fortaleza para no convertirse en el “premio de consolación” de nadie.

Este estreno llega en un momento cumbre para la originaria de Hermosillo, quien recientemente hizo historia al ser la primera solista mexicana en agotar dos fechas consecutivas en el colosal Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un hito que sigue al lleno total que registró meses atrás en la Plaza de Toros México ante más de 50 mil almas.

Los Mochis su próxima parada

Como parte de su exitoso tour internacional “Las Cartas Sobre La Mesa”, Yuridia incluyó en su itinerario una parada muy especial en tierras sinaloenses, ya que este 15 de octubre se presenta en Los Mochis.

El concierto genera altas expectativas entre el público local, ya que no se descarta la posibilidad de que la intérprete deleite a los asistentes con el debut en vivo de este “Bajón Emocional” en la tierra natal del mismísimo Edén Muñoz, cobijada por el calor del norte del estado.