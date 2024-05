Sin importar el paso de los años, de convertirse en madre, y de afrontar la vida en otro País, Yuridia Espinoza ahora está convencida que la música es parte de su esencia y pararse sobre los escenarios es lo que quiere hacer por el resto de su vida, y este fue uno de los motivos para regresar a estrenar nuevos temas.

Yuridia Espinoza está promocionando su más reciente sencillo Bien amada con el que busca su lugar en la música regional mexicana. Este tema fue compuesto por José Ángel Ferrusquilla Junior, y ya está disponible el video oficial, en su canal de Youtube cuya grabación fue en Rosarito, y según explicó la cantante fue todo un reto porque la lluvía la persiguió durante toda la grabación que se hizo en varias paradas por la carretera.

La cantante estuvo alejada de los escenarios por un tiempo para atender su faceta como madre, ya que “antes que cantante, que artistas, soy madre, y de eso me di cuenta inmediatamente llegaron mis hijos a mi vida, y no podía descuidar este regalo de la vida, de Dios, que fueron ellos, los disfruté mucho tiempo, pero siempre hubo dentro de mi la espinita de volver, de regresar, de hecho, cada que había una fiesta en la familia yo esperaba a que llegara la banda, o el grupo, para agarrar el micrófono, porque cantar es algo que me encanta y me llena de vida”, dijo Yuridia Espinoza, en una entrevista telefónica para Noroeste.

Apenas el año pasado vino a Mazatlán para hacer una gira de medios en la que le dio promoción del tema “No le lloró a cabrones”, que grabó junto a la Banda Crucero, además anunció una colaboración con Banda Mazatlán Mi Tierra con la canción “El amor de su vida”, “y también estamos trabajando en uno temas con el tenor Óscar Gómez, que es una persona sumamente talentosa”, explicó la cantante que radica en Los Ángeles, California.

En su canal de Youtube se pueden encontrar canciones como No le lloró a cabrones, El amor de su vida, A quien quiero mentirle, Amor que muere, Maldita Primavera y Renací, esta última autoría de Érika Vidrio y que habrá de la vida de la cantante.

Cerca y lejos de Mazatlán

A pesar de que no vive en el puerto, Yuridia viene muy seguido a Mazatlán, lugar que la vio nacer, y donde vivió su infancia, y es precisamente el orgullo que siente ser patasalada la que la motiva a dar sus mejores presentaciones y dar su mayor esfuerzo para ganarse un lugar en la música.

Esto, unido a su parentesco con el conocido actor, compositor y cantante José Ángel Espinoza Ferrusquila, que también la compromete a hacer de su paso por la música una experiencia que deje huella en el público.

“Mazatlán siempre está en mi, a donde voy lo presumo, y me encanta ser de ahpi, me encanta ir, y también es una responsabilidad porque todos sabemos la calidad de músicas, cantantes, de artistas que tenemos, y eso me obliga esforzarme para cada vez ser mejor”, dijo la intérprete de No le lloro a cabrones.

La artista puntualizó que para ella no hay escenario chico y grande, todos son importantes, pues de jueves a viernes trabaja en un restaurante como cantante, pero también ha pisado teatros, auditorios con más público, y en cada ocasión procura dejar sus mejores interpretaciones.