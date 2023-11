Tras un receso en su carrera, Yuridia Espinoza regresa con nuevos proyectos a la música al grabar hace dos meses “No le lloró a cabrones”, junto a la Banda Crucero y próximamente planea grabar dos temas de la autoría de José Ángel Espinoza Júnior.

La cantante, quien desde pequeña le gustó la música, dijo estar muy contenta de que hace seis años regresó a esto que le apasiona que es cantar.

Estos últimos años Yuridia Espinoza ha estado realizando presentaciones allá en Estados Unidos, cerca de donde ella radica, pero ahora se ha dado a la tarea de promocionar este tema en el puerto.

Ella es sobrina del compositor sinaloense José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, de quien también heredó el gusto por la música y en su visita a Noroeste comparte cómo se siente dedicarse a cantar, ya que asegurá que es algo que desde pequeña lo trae.

“Mazatlán me trae muchos recuerdos, muchos recuerdos musicales, infantiles, es mi tierra natal, aquí nací, aquí empecé mi carrera a las 12 años, aunque mi inquietud siempre fue cantar, ya a los años emigre a Estados Unidos, y conseguí la residencia y ahora ya conseguí la ciudadanía, pero hubo un tiempo que dejé el espacio musical, pero no me miraba yo sin un escenario, sin un micrófono en mano, anhelada eso de nuevo en mi vida, y hace seis años retomé mi carrera y aquí estoy a dar guerra”, dijo.

“En estos seis años tengo seis videos oficiales en youtube, tengo muchas ganas de demostrarle a la gente lo que soy, para lo que nací, por el cual Dios me puso este mundo, y me dejó una herencia muy bonita, la cual viene de ambos lados a mi madre que ya falleció también le gustaba cantar y pues soy sobrina del maestro José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y por mis venas corre música por donde quiera y aquí estoy de nuevo”, comentó.

El estar en la tierra que la vio nacer dice que se siente muy nostálgica, pero a la vez emocionada de encontrar amigos que siempre la han apoyado. Esto porque cuando ella se fue a Estados Unidos se fue con personas que producían, pero que las cosas no le salieron como esperaba.

Después se casó, tuvo tres hijos, se separó y desde hace seis años decidió regresar a la música.

“Cuando paré fue porque me casé y tuve tres hijos, y antes de ser cantante, soy madre, y cuando decidí regresar, sólo he hecho presentaciones cerca de ellos, a los alrededor, pero mi mayor reto es llegar a la gente, que las personas sepan quién es Yuridia Espinoza, sé que tengo con qué dar pelea”.

De momento sigue en la promoción del tema “No le lloró a cabrones”, que grabó hace dos meses junto a la Banda Crucero, y anunció que para diciembre grabará los temas Bien amada y Justo Hoy, de la autoría de José Ángel Espinoza Júnior.

Hizo una colaboración con Banda Mazatlán Mi Tierra con la canción “El amor de su vida”, y adelantó que en enero grabará algunas melodías con el tenor mazatleco Óscar Gómez, que serán una gran sorpresa.

Sus canciones se pueden encontrar en todas las redes sociales y entre ellas están No le lloró a cabrones, El amor de su vida, A quien quiero mentirle, Amor que muere, Maldita Primavera y Renací, esta última autoría de Érika Vidrio y que habrá de la vida de la cantante.