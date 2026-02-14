Espectáculos
Yuridia hace cantar a los mazatlecos en la coronación de Anahí I

La cantante se presentó ante un estadio lleno como parte de la coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, donde interpretó sus éxitos y temas de su gira ‘Sin Llorar Tour 2026’
Leticia López |
14/02/2026 20:54
Como parte de la coronación de Anahí I, el Teodoro Mariscal, que durante la tarde se llenó poco a poco desde el graderío hasta la zona VIP, fue testigo del espectáculo de la cantante Yuridia.

La ex alumna del reality show La Academia salió al escenario luciendo un blusón y mallas negras con una tejana, para cantar temas como “No son Horas”, “Malamente” y “Brujerías”, que despertaron en el público una gran ovación y más cuando les saludó.

“¿Dónde están mis caricias y mi Pacífico, loco?”, preguntó Yuridia, cuando alguien le anunció que le llevaba en una cartulina, pero aclarando que lo que más le gusta son los hombres de Sinaloa y la cerveza Pacífico, tomando un sorbo.

La intérprete hizo que Anahí I y las Princesas Reales disfrutaran de una noche en la que bailaron y cantaron en una especie de balcón improvisado, desde donde escucharon el concierto interpretando sus grandes éxitos y su repertorio que ha marcado su gira “Sin Llorar Tour 2026”.

