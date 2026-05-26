Yuridia se unirá al Circuito Nacional de Festivales por la Paz

La Secretaría de Cultura ha anunciado que la cantante Yuridia se unirá al Circuito Nacional de Festivales de la Paz, eventos que se realizan en el país. En esta ocasión la originaria de Sonora se presentará en Zacatepec, Morelos el 6 de junio.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno para el acceso a la cultura y que en esto participen los jóvenes. Quienes estén interesados deberán registrarse.

La cantante se presentará en el Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec, Morelos como parte del Festival Acordes de Primavera en donde cantará sus éxitos.

Es reconocida por canciones como “Ya te olvidé”, “Qué agonía”, “Irremediable”, “Me hace tanto bien”, “Sin llorar”, “Amigos no por favor”, “Te equivocaste” y “Ya es muy tarde”, entre otras.

¿Por qué realizan estos eventos?

De acuerdo a la Secretaría de Cultura, “con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz llevamos conciertos gratuitos a los territorios para fortalecer el derecho a la cultura, la convivencia comunitaria y la participación de las juventudes. La presentación de Yuridia en Morelos será una celebración del encuentro, la música y la cultura de paz”.