$!Yuridia y Ángela Aguilar estrenan el tema ‘Qué agonía’

En el videoclip, Ángela Aguilar luce el tradicional traje de charra, mientras que Yuridia con una vestimenta más casual y a sus espaladas un mariachi compuesto en su mayoría por mujeres.

Esta producción corresponde a la primera que hace Yuridia en el género regional mexicano, y para eso invitó a la hija de Pepe Aguilar, quien es una de las mayores exponentes de este género.

Que agonía, es el tema número 10 del disco que también incluye las melodías Alma enamorada, Y tú, ¿Qué ganas?, ¿Con qué se pega un corazón?, ¿Y qué tal si funciona? (con Banda MS), Te dejo, Empieza a preocuparte, Me hace tanto bien (con Edén Muñoz), Si no piensas cambiar, Brujería, Aquí nadie te extraña, No son horas, Por salud mental y Te estabas tardando.