Yuridia y Ángela Aguilar estrenarán su primer dueto

Mucho lo pidieron sus fans y se les cumplió; Yuridia y Ángela Aguilar ya grabaron su primer dueto juntas y se estrenará el próximo 21 de octubre.

Fue la propia cantante sonorense quien reveló esta colaboración como parte del disco que está próximo a estrenar; aunque no dio muchos detalles de cómo se dio el dueto y cómo fue trabajar con la joven hija de Pepe Aguilar, sí adelantó que se trata de un tema inédito que llama Qué agonía.

“Me encanta porque es una composición de Pepe Aguilar con su hija Ángela. A mí me gusta mucho Juan Gabriel y siento que este tema tiene esa onda, algo divertido y bonito, casi sensual. Ángela me hizo el favor de venir a cantarla conmigo y elevó la canción. Pepe también vino y estuvo muy involucrado en cómo quería que sonara. Fue como una fiesta, una reunión de ideas y artistas”, dijo la ex académica a través de sus redes sociales.

Por su parte, Ángela Aguilar aún no habla sobre este dueto, pero cabe decir que ha sido muy selectiva a la hora de hacer colaboraciones, y los afortunados han sido solamente Christian Nodal y Jessy & Joy.

Qué agonía forma parte del tan mencionado disco de Yuridia, dicho álbum es el primero que graba la sonorense en el género regional mexicano, y fue producido por Edén Muñoz, de esta producción ya se estrenaron temas como Y tú ¿qué ganas?, ¿Con qué se pega un corazón?, ¿Y qué tal si funciona? y Me hace tanto bien, en las que hay colaboraciones con Banda MS y el propio Edén Muñoz.

Po otro lado, este miércoles Yuridia también reveló la portada de dicho disco que llevará por nombre Pa’ luego es tarde; “Habemus portada del nuevo disco y mi regalo de cumple será que le vayan a dar “pre-guardar” me siento tannnnn emocionada”, escribió la cantante, quien este 4 de octubre, además de celebrar su próximo lanzamiento, también festejó su cumpleaños número 36.

Yuridia estuvo en Mazatlán el pasado 11 de septiembre, logrando llenar la explanada del Centro de Convenciones, e hizo cantar a sus fans patasaladas.