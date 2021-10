$!Yuya aparece por primera vez con Mar en brazos y habla sobre el parto y la lactancia

Según explicó, para conocer a su hijo tuvo que vivir un “viaje larguísimo” y ha tenido complicaciones con la lactancia por problemas de salud que padece. Aunque no ofreció más detalles sobre esto último. También, admitió que a pesar de haber tomado cursos antes del nacimiento de Mar , no se sentía preparada del todo.

Además admitió que como madre primeriza es sumamente “preocupona” por la salud de Mar: “Yo soy súper preocupona, pero ahí voy. Me metí a varios cursos, según para recibir a Mar. Claro que cuando nació, todo se me olvidó”, continuó.

Yuya, como en ocasiones previas, aseguró que su bebé es muy tranquilo y que no ha dado mayor problema, incluso, aseguró que eso ha caracterizado a su hijo desde el proceso de gestación. Hay que recordar que cuando Yuya ofreció algunos detalles de su embarazo, compartió que este había sido sumamente sosegado y en calma.

“Desde la panza digo que Mar es bien buena onda, súper buena onda. Y lo sigo diciendo, es un chulo, se porta muy bien. Claro que tiene su carácter, claro que sí, pero se porta muy bien”, agregó en el video, en donde además dio un tierno beso al recién nacido.

Respecto a que el nacimiento de su hijo y el Día Mundial de los Mares, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1978, se celebraron el mismo día, 29 de septiembre, la influencer aseguró que no tenía idea y que todo se trató de una coincidencia que después llegó a ella por sus seguidores.

“Fue una gran coincidencia, no planee el día en que iba a nacer (Mar). Sí nació el día en que la fecha estaba estimada, pero eso fue porque así tuve que ser”, aseguró la influencer cuyo nombre real es Mariand Castrejón.

Yuya se refirió a la lactancia de su primogénito y destapó que ha tenido algunas dificultades para “dar pecho” a su primogénito: “Mi historia respecto a la lactancia ha sido más compleja de lo que yo pensé”, comenzó.

“Yo creí que metiéndome a los cursos antes de que naciera Mar la iba armar, que me lo iba a pegar y en vaca poderosa y jugosa iba a lanzar leche a todos lados, pero no me sucedió así. A mí se me complicó porque tengo unos temas de salud que hicieron que esto se me dificultara más, pero ahí voy con ayuda, armándola cada día un poco más”, concluyó.

Finalmente, Yuya compartió que para recuperar la delgada figura que tenía previo al embarazo se ha sometido a un régimen que no incluye lácteos.