Yuya comparte la fecha en que será mamá

Será en dos meses y medio que Yuya dé a luz a su primera hija, así lo anunció la misma influencia en su cuenta de Instagram, donde sus fans no han perdido cada detalle respecto a su embarazo.

Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, compartió el 12 de junio a sus millones de seguidores una fotografía y un video la feliz noticia.

Aquella primera ocasión, tanto Yuya, como su pareja, el cantante Siddhartha, compartieron que serían papás dentro de poco y que se trataba de un bebé, al que hasta ahora se refieren como “Mar”.

Luego vinieron algunas primeras fotos y varias stories que compartió la también empresaria, pues se ha mantenido muy cercana a sus fans; de hecho, por ese medio, compartió su idea de no comprar ropa de maternidad, pues siente que no le daría mucho uso.

Sin embargo, hasta ahora existía un gran misterio: ¿cuándo nacerá Mar? A juzgar por el tamaño de su pancita era fácil pensar que faltaba poco tiempo, sin embargo, todavía faltan dos meses y medio para que Yuya se convierta en mamá por primera vez.

Así lo reveló en una de sus stories, en donde compartió que su vientre no creció mucho los primeros cinco meses de gestación, sin embargo, al llegar al sexto mes, todo se salió de control.

“No puedo respirar muy bien, la barriga está creciendo cada parpadeo que doy.

“Todavía faltan como dos meses, dos meses y medio para que Mar salga, pero es que crece todo amigos, todo crece, yo sigo resistiéndome a comprar ropa porque no la usaré mucho y me aferro a mi ropita normal pero es que ahora todo el tiempo ando con la barriga de fuera, mi ropa me cubre sólo las bubis”, dijo entre risas la influencer.

“Yo lloro, lloro y lloro todo el día, deberían darme un premio porque ando de un dramas”, aseguró la youtuber.

Hace unos días, Yuya explicó que por ahora no tiene intenciones de casarse.