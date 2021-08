Yuya revela cómo fue que se enteró de su embarazo

Este sábado, Yuya subió un video a su canal de youtube donde relata cómo fue que se enteró de que estaba esperando a su primer hijo.

La youtuber dijo que comenzó a sospechar que estaba embarazada mientras grababa uno de sus videos para su canal, mientras se tomaba un copita de vino.

“Comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama ‘Lo que nunca te cuento de mi trabajo’ y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino, pero no me caía bien”, relató.

Yuya dijo que primero se hizo una prueba de embarazo y salió negativa, sin embargo, en su mente todavía existía la posibilidad de que si podía ser.

La influencer siguió dudando y se volvió a comprar otra prueba de embarazo y ahí salió que ya tenía más de tres semanas de embarazo.

“Quedé en shock, si veo las cámaras de mi casa, yo me sentaba, me paraba, lloraba, me agarraba la panza, daba vueltas, fue demasiado emocionante y hermoso”, comparte.

Además, contó que fue a hacerse un ultrasonido para la tiroides y que aprovechó para que le pasaran el aparato por su pancita y así poder conocer a su bebé, que se llamará Mar.

Los primeros tres meses mantuvo en secreto la noticia y solamente sabía su pareja, el cantante Siddhartha y su psicóloga.

También reveló que su olfato se volvió muy sensible y que dejó de usar perfume durante algunos meses, además de que todo el tiempo sentía la sensación de asco.

Yuya platicó que ya ha comprado un poco de ropa para su bebé y que también otras personas ya le han regalado cosas.

En cuanto a la lactancia dijo que sí piensa hacerla y que incluso ya ha estado tomando cursos, agregó que está pasando un momento muy feliz de su vida y que se siente bella con su cuerpo.

Hasta el momento, el video tiene más de 600 mil reproducciones y miles de comentarios de sus fans deseándole lo mejor en esta etapa.