Zac Efron volvió a ‘East High’, escuela donde se grabó ‘High School Musical’

“¿Recuerdas en el jardín de infantes cómo conociste a un niño y no sabías nada sobre él, luego, 10 segundos después, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”, escribió la actriz citando una de las frases que le dice a “Troy” en la película y junto al tema, Breaking Free.

Los fanas han especulado la teoría de que tanto Zac como Vanessa realicen alguna participación en la serie High School Musical: The Musical: The Series, de Disney Plus. Ya que ya realizaron cameos artistas como Kaycee Stroh, la estudiante “Martha Cox” a la que no le gustaban las matemáticas pero sí el baile, y Lucas Grabeel, que interpretó al hermano de “Sharpay”, “Ryan Evans”.