Zayn Malik le dedica una canción a Liam Payne durante concierto en su ciudad natal

El cantante Zayn Malik le rindió un emotivo homenaje a Liam Payne con la canción ‘It’s You’, dedicada a su ex compañero de grupo durante una presentación de su gira, Stairway to the Sky, en la ciudad natal del fallecido cantante, Wolverhampton, Inglaterra.

También compartió algunas palabras públicamente sobre su difunto ex compañero de banda, quien murió el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de su habitación del hotel en Argentina.

En un video publicado en redes sociales, Malik dijo a sus fans que haestado haciendo algo al final del show todas las noches y está dedicado a Payne.

El cantante continuó dirigiéndose a Payne:

“Descansa en paz. Espero que veas esto. Estamos en tu ciudad natal esta noche, Wolverhampton. Esto es para ti, Liam. Aquí tienes otra canción: ‘It’s You’”.

El homenaje de Malik a Payne llega después de que honrara al fallecido cantante en el primer espectáculo de su gira Stairway to the Sky en la O2 Academy en Leeds, Inglaterra, el 23 de noviembre. Este también fue el primer espectáculo que Malik realizó desde la muerte de Payne.

Hacia el final del show, apareció un mensaje sobre Payne en una pantalla grande mientras sonaba la canción Stardust de Malik. En las imágenes capturadas por un fan, apareció un mensaje decía: “Liam Payne 1993-2024, te amo hermano”, mientras se mostraba sobre un fondo azul con un corazón rojo.

Zayn Malik asistió al funeral de Liam Payne el 20 de noviembre. Allí se reunió con sus antiguos compañeros de One Direction, Harry Styles, Lous Tomlinson y Niall Horan, en lo que fue la primera vez que se los vio en público desde que Malik dejó el grupo en 2015.

El pasado 19 de octubre, el cantante anunció que pospondría las fechas de su gira por Estados Unidos tras la prematura muerte de Payne, de acuerdo con quien.com.

Malik tiene previsto realizar el primer espectáculo de su gira estadounidense en Washington el 21 de enero de 2025, seguido de dos espectáculos en la ciudad de Nueva York en el Hammerstein Ballroom. Después actuará en Los Ángeles y Las Vegas antes de concluir sus espectáculos en San Francisco el 3 de febrero de 2025.