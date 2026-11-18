Variety propuso 19 actrices, entre ellas Zendaya y Margot Robbie, para ser las próximas chicas Bond, luego de confirmarse a Robert Pattinson como el nuevo agente 007. La lista diversifica los roles más allá del interés romántico tradicional.

Este listado incluye a Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, y a la mexicana Lupita Nyong’o, quienes podrían acompañar al agente 007 en su siguiente aventura bajo la dirección de Denis Villeneuve. La publicación incluyó tanto a estrellas consolidadas como a nuevas figuras.

Amazon MGM Studios reveló que Robert Pattinson será el nuevo James Bond, desatando discusiones en redes sociales sobre quién podría ser la próxima chica Bond. Este rol no se limita a intereses románticos, abarcando también aliadas o adversarias, como se vio en “No Time to Die” con Léa Seydoux y Lashana Lynch.

Tras el anuncio, internautas sugirieron a Zendaya como la próxima chica Bond. Variety también la incluyó en su lista, pues la actriz de “Euphoria” es una de las figuras más reconocidas de su generación.

Este año, la actriz ha participado en producciones como “Spider-Man: Brand New Day”, “La Odisea” y “Dune: Parte Tres”, esta última junto a Robert Pattinson y dirigida por Denis Villeneuve, quien estará a cargo de la nueva película de Bond.

Otra actriz en la que coinciden el público y Variety es Florence Pugh. La actriz ha destacado por su papel de Yelena Belova en el Universo Cinematográfico de Marvel, así como por su interpretación de Jean Tatlock en “Oppenheimer” y de la princesa Irulan en “Duna: Parte dos”.

Pugh confesó a la revista Elle, durante el evento Women in Hollywood, que envió un mensaje a Villeneuve tras enterarse del fichaje de Pattinson. “Felicidades por haber encontrado a tu Bond, bien hecho. ¿Hay algún villano del tamaño de una mujer de 5 pies 4 pulgadas?”, expresó la actriz.

Otra actriz destacada en la lista de Variety es Inde Navarrette, quien alcanzó fama mundial este año con su papel de Nikki Freeman en la película de terror “Obsession”. Además, recientemente fue fichada para interpretar a la mutante Rogue en el próximo reinicio de los “X-Men”.

La lista también incluye a otras dos actrices de “Euphoria”: Hunter Schafer, quien será la protagonista de la serie “Blade Runner 2099” de Prime Video, y Sydney Sweeney, quien tiene varios proyectos en puerta, incluyendo “Hollow”, una nueva versión del relato corto de “La leyenda del jinete sin cabeza”.

Otras figuras que sobresalen en la selección de Variety son Margaret Qualley y Margot Robbie, quienes han participado en producciones como “La sustancia” y “Barbie”, respectivamente.

Por ahora, solo resta esperar a que Amazon MGM Studios anuncie quién será la próxima chica o chicas Bond, así como al resto del elenco que acompañará a Pattinson en el reinicio de esta franquicia.

La lista completa de las 19 actrices favoritas para ser la próxima chica Bond, según Variety, es la siguiente: Adria Arjona, Emily Blunt, Gemma Chan, Marion Cotillard, Chase Infiniti, Lily James, Gugu Mbatha-Raw, Isabela Merced, Inde Navarrette, Lupita Nyong’o, Florence Pugh, Margaret Qualley, Margot Robbie, Anna Sawai, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Sophie Turner, Anya Taylor-Joy y Zendaya.