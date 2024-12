Ella creció en Angostura, Sinaloa, en una zona rural que tenía una sola biblioteca, y no recuerda festivales culturales más allá del carnaval. En su infancia no tuvo la presencia de ningún adulto apasionado de la literatura, pero sí muchos que les gustaba contar historias entre ellos su abuelo y sus tíos.

Recordó que fue a los 16 años cuando se mudó a la capital del estado, donde las posibilidades del mundo literario crecieron ante sus ojos, por lo que no desaprovechó ningún evento cultural, taller literario o club de lectura al que pudiera asistir.

“Aprender sobre autores, libros y poesía solo me hizo amar más el arte de escribir, y el deseo de crear con las palabras creció más y más dentro de mí”.

Fue por esa misma razón que al terminar su educación básica, Jazmín decide ingresar a la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.

“Aprendí mucho sobre diferentes estilos de escritura, reglas de redacción y técnicas literarias durante los cuatro años y medio que duró la licenciatura, pero también aprendí mucho sobre mi proceso creativo: mi experiencia me enseñó que todo escritor pasa por una primera fase en la que piensa que todo lo que escribe es maravilloso, luego comienza a leer verdaderas obras de arte y aprender sobre literatura y se da cuenta que su trabajo no es bueno ni mucho menos original y que tener mucha imaginación o emociones por expresar no es suficiente para ser un buen escritor; esto lo aprendí en mi carrera, he incluso llegué a desanimarme”.