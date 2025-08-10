Abre Bar Monroe by La Malacopa en el Centro Histórico de Mazatlán

Bar Monroe by La Malacopa lleva diversión nocturna al corazón del Centro Histórico de Mazatlán con el concepto de barra y La casa del ‘Mal loko’ es un slogan que anuncia diversión nocturna initerrumpida.

Este nuevo sitio de diversión se ubica en la calle Niños Héroes, número 1500, donde el alma de la fiesta inicia entrada la noche en unas cuadras impregnadas de historia y bonanza.

El Bar Monroe promete a los malacopas porque será su momento de brillar, además de divertirse sano y seguro con una gran gama de bebidas nacionales e internacionales con experimentados bármanes de la localidad.

Diseñado por su espacio, entre las ruinas de una hermosa casona que fue adaptada al estilo vintage, pero original y espacioso para disfrutar del mejor acontecimiento de vida, cumpleaños, reencuentros o solo por el placer de celebrar con música en vivo o electrónica.

El concepto fue diseñado para un ambiente atractivo, acogedor y divertido por los inversionistas, quienes seleccionaron el mobiliario y equipamiento adecuado colocando una gran barra, luces neones y mesas en el primer y segundo nivel.

Este lugar es el mismo que opera en Zona Dorada y Marina sumándose el tercer Bar Mala Copa ahora en el Centro Histórico para tener presencia en los tres sitios de gran bonanza y desarrollo comercial y turístico de Mazatlán.

A la apertura oficial acompañaron a Alán Bernal, gerente del lugar, familiares y amigos.