Abre Casa Ley su cuarta tienda Fresh Market en Culiacán

Casa Ley continúa apostándole a Sinaloa, esta vez, la reconocida empresa de supermercados sinaloense, inauguró su nueva sucursal Fresh Market en la colonia Las Quintas, en Culiacán, la cual tuvo una inversión de 200 millones de pesos, consolidando así su posicionamiento y expansión de la cadena en el noroeste del país.

Ana Cecilia Riestra, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas de Casa Ley, destacó que la empresa busca que los clientes tengan una experiencia novedosa y agradable.

En total, la cadena suma ahora 314 tiendas Ley más las cuatro unidades de Fresh Market, ubicadas tres en Culiacán, y una más en Mazatlán.

“Tenemos muchas novedades, la verdad es que queremos que vengan a conocerla, queremos que vengan a vivirla”, señaló Riestra.

La tienda ofrece diversas innovaciones en sus servicios para el público sinaloense como snacks y bebidas como las bobas, que son bebidas tipo frapé, que están preparadas al instante con bolitas de diversos sabores, además, tiene un área para que los clientes personalicen sus dulces, papas, gomitas y chamoy.

Riestra detalló que Casa Ley no detiene sus planes de crecimiento, ya que la compañía tiene actualmente presencia en 10 estados del país, incluyendo Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Colima y antes de finalizar el año la cadena cerrará sus proyectos con una nueva apertura la próxima semana.