Abre sus puertas Casa del Parque Plenitud con Calidad

Con la presencia de familiares, amigos, colaboradores e invitados especiales, Casa del Parque Plenitud con Calidad realizó su Open House, como parte del crecimiento de una institución que desde hace 15 años brinda atención y acompañamiento a adultos mayores en Mazatlán.

En el acto protocolario, Lorena Aguilar compartió su satisfacción por continuar con este proyecto, que, dijo, representa una parte importante de su historia y la motiva a seguir trabajando por los adultos mayores.

“La verdad es una grata satisfacción, me llena el corazón y eso me invita a seguir luchando y a seguir adelante por los adultos mayores. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes forman parte de mi historia y parte de la historia de Plenitud con Calidad”, expresó.

Por su parte, Salvador Reynosa, esposo de Lorena, reconoció los 15 años de trabajo y dedicación que han permitido consolidar el proyecto, destacando que Casa del Parque representa una nueva etapa y una ampliación de los servicios que ofrece la institución.

“Hoy su esfuerzo, su pasión por servir pone a disposición de la familia de Mazatlán una ampliación de la institución que ya es historia en Mazatlán”, comentó.

El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez, quien ha acompañado a Lorena durante este camino, también destacó la labor que realiza Plenitud con Calidad y señaló que el cuidado de los adultos mayores va más allá de cubrir sus necesidades básicas, al considerar que se trata de un acto de amor y atención integral.

Durante la ceremonia, el Padre Roberto del Villar realizó la bendición de las instalaciones.

Posteriormente se llevó a cabo el tradicional corte del listón, a cargo de Lorena Aguilar, Salvador Reynosa y su hijo Israel, acompañados por el doctor José de Jesús Valencia Rodríguez.

Como parte del Open House, los invitados realizaron un recorrido por las instalaciones y disfrutaron de un coctel, en una tarde en la que la familia Plenitud con Calidad celebró un nuevo capítulo de su historia.