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Apertura

Abre sus puertas Casa del Parque Plenitud con Calidad

Lorena Aguilar celebra 15 años de trayectoria al frente de un proyecto dedicado al cuidado y bienestar de los adultos mayores
Marisela González |
10/08/2026 15:51
10/08/2026 15:51

Con la presencia de familiares, amigos, colaboradores e invitados especiales, Casa del Parque Plenitud con Calidad realizó su Open House, como parte del crecimiento de una institución que desde hace 15 años brinda atención y acompañamiento a adultos mayores en Mazatlán.

En el acto protocolario, Lorena Aguilar compartió su satisfacción por continuar con este proyecto, que, dijo, representa una parte importante de su historia y la motiva a seguir trabajando por los adultos mayores.

“La verdad es una grata satisfacción, me llena el corazón y eso me invita a seguir luchando y a seguir adelante por los adultos mayores. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes forman parte de mi historia y parte de la historia de Plenitud con Calidad”, expresó.

Por su parte, Salvador Reynosa, esposo de Lorena, reconoció los 15 años de trabajo y dedicación que han permitido consolidar el proyecto, destacando que Casa del Parque representa una nueva etapa y una ampliación de los servicios que ofrece la institución.

“Hoy su esfuerzo, su pasión por servir pone a disposición de la familia de Mazatlán una ampliación de la institución que ya es historia en Mazatlán”, comentó.

El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez, quien ha acompañado a Lorena durante este camino, también destacó la labor que realiza Plenitud con Calidad y señaló que el cuidado de los adultos mayores va más allá de cubrir sus necesidades básicas, al considerar que se trata de un acto de amor y atención integral.

Durante la ceremonia, el Padre Roberto del Villar realizó la bendición de las instalaciones.

Posteriormente se llevó a cabo el tradicional corte del listón, a cargo de Lorena Aguilar, Salvador Reynosa y su hijo Israel, acompañados por el doctor José de Jesús Valencia Rodríguez.

Como parte del Open House, los invitados realizaron un recorrido por las instalaciones y disfrutaron de un coctel, en una tarde en la que la familia Plenitud con Calidad celebró un nuevo capítulo de su historia.

  • $!Lorena Aguilar comparte su emoción por continuar creciendo al servicio de los adultos mayores.
    Lorena Aguilar comparte su emoción por continuar creciendo al servicio de los adultos mayores. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Salvador Reynosa celebra la apertura de Casa del Parque Plenitud con Calidad.
    Salvador Reynosa celebra la apertura de Casa del Parque Plenitud con Calidad. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José de Jesús Valencia, Lorena Aguilar, Salvador Reynosa e Israel Reynosa Aguilar.
    José de Jesús Valencia, Lorena Aguilar, Salvador Reynosa e Israel Reynosa Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mónica Suárez e Israel Reynosa.
    Mónica Suárez e Israel Reynosa.
  • $!José de Jesús Valencia, Elizabeth Peraza, Araceli Ramírez, Olivia Ramírez y Libia Reynosa.
    José de Jesús Valencia, Elizabeth Peraza, Araceli Ramírez, Olivia Ramírez y Libia Reynosa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Reg y Patricia Loeppky.
    Reg y Patricia Loeppky. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Amelia Silvia Duagon, Emilio Hernández, Yadira Reynosa, Ana Isabel de Escobar, Yolanda Alarcón y Lourdes Santillán.
    Amelia Silvia Duagon, Emilio Hernández, Yadira Reynosa, Ana Isabel de Escobar, Yolanda Alarcón y Lourdes Santillán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guillermo Romero, Salvador Reynosa, Lorena Aguilar, Mario Arturo Huerta, Heriberto Borrego, Patricia García, Francis Cázarez, Rocío Acosta, Norberto Méndez y Santiago Sánchez.
    Guillermo Romero, Salvador Reynosa, Lorena Aguilar, Mario Arturo Huerta, Heriberto Borrego, Patricia García, Francis Cázarez, Rocío Acosta, Norberto Méndez y Santiago Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Francisco Javier Guitron, Antonio Manguart y Carmen Páez.
    Francisco Javier Guitron, Antonio Manguart y Carmen Páez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rocío Acosta y Martha Osuna.
    Rocío Acosta y Martha Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Melania García, Sergio Flores, Silvina Venegas, Catalina Castañeda, Lolys Rubio y Maricarmen Castellón.
    Melania García, Sergio Flores, Silvina Venegas, Catalina Castañeda, Lolys Rubio y Maricarmen Castellón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jesús Lizárraga, Ana Alicia García y Arturo Briseño.
    Jesús Lizárraga, Ana Alicia García y Arturo Briseño. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lulu Bartolotti, Nereyda Freer, Alfonso Hernández y Rosa Cervantes.
    Lulu Bartolotti, Nereyda Freer, Alfonso Hernández y Rosa Cervantes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los Reynosa Aguilar con el personal de Casa del Parque Plenitud con Calidad.
    Los Reynosa Aguilar con el personal de Casa del Parque Plenitud con Calidad. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Hortensia Urbano, Ercilia Cutiño Moreno y Manuel Trejo Fabela.
    Hortensia Urbano, Ercilia Cutiño Moreno y Manuel Trejo Fabela. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Padre Roberto del Villar bendice las instalaciones de Casa del Parque Plenitud con Calidad.
    El Padre Roberto del Villar bendice las instalaciones de Casa del Parque Plenitud con Calidad. ( Foto: Noroeste)
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