Abuelitos recrean la llegada de los Reyes Magos en Plenitud Con Calidad

En un ambiente lleno de alegría, espiritualidad y unión, los abuelitos del albergue Plenitud Con Calidad vivieron una celebración muy especial con motivo del Día de los Reyes Magos, convirtiéndose en los protagonistas de una emotiva escenificación que tocó el corazón de todos los presentes.

Los adultos mayores recrearon con gran devoción el Nacimiento del Niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos, reviviendo una de las tradiciones más significativas de la temporada.

Vestidos para la ocasión y con sonrisas llenas de ilusión, demostraron que la fe y la emoción no tienen edad.

En el albergue dedicado al cuidado integral de personas adultas mayores, donde se promueve no solo su bienestar físico, sino también emocional y espiritual, fomentando actividades que fortalecen su autoestima, sentido de pertenencia y calidad de vida, se llevó a cabo tan importante evento.

Lorena Aguilar, directora de Plenitud con Calidad y su equipo de trabajo fueron los encargados de brindar momentos inolvidables en la vida de los abuelitos, quienes estuvieron acompañados de sus familiares.