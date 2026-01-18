Gente
Abuelitos recrean la llegada de los Reyes Magos en Plenitud Con Calidad

Con fe, entusiasmo y mucho amor, los adultos mayores del albergue Plenitud Con Calidad celebran el Día de Reyes Magos con una emotiva representación del nacimiento del Niño Jesús, fortaleciendo la convivencia, la esperanza y su autoestima
18/01/2026 15:02
En un ambiente lleno de alegría, espiritualidad y unión, los abuelitos del albergue Plenitud Con Calidad vivieron una celebración muy especial con motivo del Día de los Reyes Magos, convirtiéndose en los protagonistas de una emotiva escenificación que tocó el corazón de todos los presentes.

Los adultos mayores recrearon con gran devoción el Nacimiento del Niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos, reviviendo una de las tradiciones más significativas de la temporada.

Vestidos para la ocasión y con sonrisas llenas de ilusión, demostraron que la fe y la emoción no tienen edad.

En el albergue dedicado al cuidado integral de personas adultas mayores, donde se promueve no solo su bienestar físico, sino también emocional y espiritual, fomentando actividades que fortalecen su autoestima, sentido de pertenencia y calidad de vida, se llevó a cabo tan importante evento.

Lorena Aguilar, directora de Plenitud con Calidad y su equipo de trabajo fueron los encargados de brindar momentos inolvidables en la vida de los abuelitos, quienes estuvieron acompañados de sus familiares.

  • $!Los ángeles Rosa Quintero y Luz Félix junto a Guadalupe Pardo (Diabla), Jesús Lizárraga (Jesús), Maria Lourdes Bortolotti (Virgen María) y Alfonso Loaiza (Diablo).
  • $!Los Reyes Magos llegaron a Plenitud Con Calidad en una celebración que fortalece la convivencia y la autoestima de los adultos mayores.
  • $!Melchor, Gaspar y Baltasar compartieron un momento de alegría al entregar, en la representación, regalos al Niño Dios.
  • $!Con vestuarios y mucha ilusión, los adultos mayores revivieron una de las tradiciones más significativas del Día de Reyes.
  • $!Luz Félix fue un bello angelito.
  • $!Reginald Loeppky, Raúl Orozco e Ignacio Bernal, quienes representaron a Melchor, Gaspar y Baltazar, junto a Maria Lourde Bortolotti y Jesús Lizárraga.
  • $!La fe, la esperanza y el amor estuvieron presentes durante la emotiva escenificación realizada por los abuelitos del albergue.
