Acompañan a Federico Pérez en la presentación de su libro

El ex futbolista Federico Pérez Flores, debutó como escritor, presentando su libro ¿Cómo la ves desde ahí?, un libro en el que brinda un recorrido por su experiencia como jugador profesional de futbol, el cual se presentó en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

En el libro, se comparte como Federico, fue el primer sinaloense que pisó el césped del futbol mexicano en el año de 1996, jugando para el equipo del Atlante.

Escrito de una manera fluida y con toques de picardía, en sus páginas, da a conocer pasajes y detalles tanto sorprendentes como contradictorios, de los integrantes de un equipo de futbolistas profesionales, que muy probablemente, eran representativas en esos años, de lo que se hacía en otros clubes, y en la Selección Mexicana, dentro y fuera de los estadios, de la conducta de muchos futbolistas, entre otros muchos detalles.

”Este libro surgió por la inquietud que tenía por el futbol, pensando que no éramos profesionales cien por ciento, señalando los puntos y conductas que yo noté entre directivos, futbolistas, árbitros, entrenadores, naciendo así la idea de este libro, y aquí escribo todo lo que yo pensaba”, detalló el escritor.

Agregó que este libro brinda un recorrido por algunos de sus juegos con el Atlante, así como posterior a ellos, platicando parte de su vida dentro del futbol, en el que figuran muchas anécdotas, divididas en ocho capítulos bastante estructurados.

Como comentaristas del libro estuvieron el cronista deportivo Antonio Velázquez y el ex futbolista Luis Antonio Orozco, moderados por el también escritor Arturo Santamaría Gómez.