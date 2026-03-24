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Acompañan a Miriam Molina Salces en la presentación de su exposición ‘Donde se rompen las olas’

La artista sinaloense muestra 26 obras en la Galería Ángela Peralta, inspiradas en el mar y el horizonte
Marisela González |
24/03/2026 14:04
24/03/2026 14:04

Entre paisajes marinos y atardeceres, la artista sinaloense Miriam Molina Salces inauguró la exposición “Donde se rompen las olas” en la Galería Ángela Peralta, donde reúne 26 piezas que invitan a la contemplación y la pausa.

La muestra, que forma parte de su colección “Alma y Horizonte”, presenta escenas de playas, carreteras y horizontes inspirados principalmente en Sinaloa y el Mar de Cortés, con algunas referencias a otros destinos e incluso una obra de carácter simbólico.

Durante el recorrido, la pintora explicó que su propuesta combina técnicas como óleo, acrílico y mixta, partiendo de la fotografía digital para reinterpretar con un lenguaje contemporáneo sin dejar de lado la pintura tradicional.

Más allá de lo visual, señaló que el objetivo es generar un espacio de reflexión ante el ritmo acelerado de la vida diaria.“La idea es detenernos y contemplar, encontrar equilibrio”, expresó.

La exposición fue instalada por invitación del municipio y estará abierta al público con entrada libre hasta el 10 de abril.

  • $!Miriam Molina Salces inaugura “Donde se rompen las olas” en la Galería Ángela Peralta.
    Miriam Molina Salces inaugura “Donde se rompen las olas” en la Galería Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Miriam Molina Salces realiza el corte de listón inaugural de la obra.
    Miriam Molina Salces realiza el corte de listón inaugural de la obra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Laura Castillo, Isabel Pantoja y Karina Güitrón.
    Laura Castillo, Isabel Pantoja y Karina Güitrón. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Carrillo y Miriam Molina.
    José Carrillo y Miriam Molina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Paola Gamboa, Lucy Favela y Sergio Favela.
    Paola Gamboa, Lucy Favela y Sergio Favela. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alberto Ramírez y Miguel Flores.
    Alberto Ramírez y Miguel Flores. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mónica Rice, maestra encargada de las artes plásticas del Centro Municipal de las Artes y coordinadora de la galería, expresó un mensaje de bienvenida a los presentes.
    Mónica Rice, maestra encargada de las artes plásticas del Centro Municipal de las Artes y coordinadora de la galería, expresó un mensaje de bienvenida a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La artista agradece al público su asistencia.
    La artista agradece al público su asistencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Amigas y familiares de la artista la acompañaron ese día tan especial.
    Amigas y familiares de la artista la acompañaron ese día tan especial. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La exposición permanecerá abierta al público hasta el 10 de abril con entrada libre.
    La exposición permanecerá abierta al público hasta el 10 de abril con entrada libre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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