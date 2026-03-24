Acompañan a Miriam Molina Salces en la presentación de su exposición ‘Donde se rompen las olas’

Entre paisajes marinos y atardeceres, la artista sinaloense Miriam Molina Salces inauguró la exposición “Donde se rompen las olas” en la Galería Ángela Peralta, donde reúne 26 piezas que invitan a la contemplación y la pausa.

La muestra, que forma parte de su colección “Alma y Horizonte”, presenta escenas de playas, carreteras y horizontes inspirados principalmente en Sinaloa y el Mar de Cortés, con algunas referencias a otros destinos e incluso una obra de carácter simbólico.

Durante el recorrido, la pintora explicó que su propuesta combina técnicas como óleo, acrílico y mixta, partiendo de la fotografía digital para reinterpretar con un lenguaje contemporáneo sin dejar de lado la pintura tradicional.

Más allá de lo visual, señaló que el objetivo es generar un espacio de reflexión ante el ritmo acelerado de la vida diaria.“La idea es detenernos y contemplar, encontrar equilibrio”, expresó.

La exposición fue instalada por invitación del municipio y estará abierta al público con entrada libre hasta el 10 de abril.